Somos Monte Chaco pide en la Legislatura, el freno de los desmontes

El movimiento Somos Monte Chaco se reunió con la comisión de Recursos Naturales de la Legislatura provincial.

El miércoles 10 de abril, el movimiento Somos Monte Chaco volvió a reunirse con la comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados para volver a plantear los reclamos que lleva adelante este movimiento que está integrado por técnicos, organizaciones civiles y sociales, agrupaciones, ambientalistas, y ciudadanía en general.

Los reclamos centrales que plantearon desde la organización son los siguientes:

- Que paren los desmontes ilegales

- Que se declare de la emergencia ambiental

- Que se retome el proceso de actualización del Ordenamiento Territorial para Bosques Nativos (OTBN) conforme a las pautas previstas en la Ley de Presupuestos Mínimos (Ley Bonasso), con trámites transparentes y participativos.

De esta reunión, participaron los diputados provinciales Andrea Charole, Juan José Bergia, Leandro Zdero, Enrique Paredes y Gladis Cristaldo. También estuvieron presentes el Subsecretario de Recursos Naturales, Luciano Olivares, el Director de Bosques, Emanuel Carrocino y un representante del INTA Regional.

El debate tuvo como eje fundamental el fracaso del sistema de control por parte de la Dirección de Bosques y la falta de recorridas preventivas que ha posibilitado el ataque contra el monte a través de permisos otorgados ilegalmente y por el avance de los desmontes clandestinos en zona protegida (Zona Amarilla, Categoría II).

“En el período 2.006-2.014 se intervino contra el monte a razón de 308.936 hectáreas mientras que solamente se forestaron 935 hectáreas, en un período aún más largo (2.003/2.014). Esos dos datos son demoledores y marcadores soberanos en la discusión. Se debería invitar a participar al Instituto de Colonización porque allí quedan los restos de montes fiscales que son los más atacados, incluso por productores que tienen tierras en El Impenetrable. Van por esos montes”, señaló Rolando Núñez, coordinador del Centro de Estudios Sociales Mandela, que forma parte del movimiento Somos Monte.

En cuanto a los palosantales (monte de palo santo), Núñez refirió que están severamente atacados, especialmente dentro de la propiedad comunitaria de Comandancia Frías, donde utilizan guías falsas de Salta y de Formosa para sacar la madera de Chaco con destino a la exportación, fundamentalmente para el mercado chino.

Por su parte, Micaela Camino, bióloga que integra el Foro Chaco Gualamba y Somos Monte, puntualizó que se puede hacer un seguimiento por internet de los desmontes y recordó la necesidad de colocar chips en las topadoras para ubicarlas y poder ejercer un control de sus movimientos.

Inés Aguirre, ingeniera agrónoma que también forma parte del movimiento Somos Monte, dijo que “A metros de Fuerte Esperanza se produjo un desmonte de un productor de apellido Paganini por 1.000 hectáreas.” A esto, acotó: “¿La Dirección de Bosques no se dio cuenta de que a 5 kilómetros de Fuerte Esperanza había un desmonte de esta magnitud? Acá no es optimizar los controles. Acá falta voluntad (de controlar). Este señor es un histórico infractor. Para desmontar 1.000 hectáreas, ¿cuánto tiempo tienen que estar y cómo no se dieron cuenta las autoridades?”, se preguntó la ingeniera Aguirre.

El diputado Zdero plantó su postura y manifestó que “hay una cosa que no podemos negar, que es que el problema está y estamos en esta Mesa para tratar de encontrar una solución. Si se ha avanzado en cantidad de vehículos y de personal (en los organismos de control), evidentemente no estamos optimizando los recursos que tenemos. El problema no lo podemos desconocer. El fracaso está en los controles. Quizás nosotros también desde el Poder Legislativo debemos controlar y buscar la participación ciudadana”.

Desde Somos Monte se le preguntó al subsecretario Olivares sobre el decreto para frenar los desmontes ilegales que estaban en ejecución en zona protegida y que él mismo había comprometido en la reunión anterior, dijo que “el decreto lo preparamos y ya está en el circuito. Lo despachamos y volvió con un informe de la asesoría legal y técnica. Ahora no me acuerdo en que instancia está. Hicimos las correcciones y lo mandamos nuevamente. Eso fue la semana pasada”.

La diputada Cristaldo concluyó señalando que “la realidad es que se están destruyendo nuestros montes porque si no fuera así, ustedes como funcionarios del Gobierno provincial vendrían con información concreta de que eso no es así y la verdad es que no tienen elementos para rebatir eso. Les pido que en lo posible vengan con información en cuanto a cantidad de vehículos, cantidad de personal, lugares de control, el relevamiento a través de imagen satelital si pueden traer por escrito”.