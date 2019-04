ATECh y la Formación Permanente y Contínua

ATECh explica que el trabajo en las Mesas Técnicas de Educación se pretende generar una normativa que encuadre la Formación Docente Permanente y contínua. Remarca que las demás normas no deben contradecir el espíritu ni la letra de las mismas.

“Ante publicaciones periodísticas referidas a lo pertinente al trabajo en Mesa Técnica del Ministerio e integrantes de sindicatos docentes, convocada en los términos que la reglamentación impone, es necesario que este sindicato que, durante toda su trayectoria ha demostrado respeto y apego a las normas y las que ha defendido a ultranza”, indica ATECh, a través de un documento. A partir de esto, hace una serie de planteos. Así es que expresa:

1- “En el trabajo plenario de la mesa técnica pertinente se pretende generar, a través del pleno consenso, una normativa que encuadre, ordene y sistematice la Formación Docente Permanente y Contínua tal lo establecen las leyes 26.206 y 6.691 ( hoy 1887-E) en estricto cumplimiento a ellas, como así también a todo el plexo normativo referido a la pos titulación docente.

2- Existe normativa clara y vigente a nivel nacional que otorga, en respeto a los principios federales, la autoridad a cada jurisdicción de organizar, entre otros aspectos, la educación.

3- Dicha normativa es el marco general y madre del cual, según lo establece nuestra organización constitucional, deben desprenderse las demás normativas sin contradecir el espíritu ni la letra de las mismas. Es decir que una norma provincial no puede avanzar en contradicción con la normativa nacional. Cuestión que debería ser obvia pero que en realidad, parece, no lo es para algunos, quienes tienen intereses particulares en hacer demagogia y campaña de desprestigios apareciendo como únicos defensores de la legalidad, cuando, bien se sabe, que la realidad demuestra que no es así.

4- Por otra parte, la ATECh lleva una posición clara a la mesa técnica: garantizar, en el estricto marco de la norma la posibilidad a todos los docentes del Chaco, sin importar su ubicación geográfica ni ninguna otra circunstancia aleatoria que no alteren el requisito esencial de poseer titulo docente de grado, de realizar pos títulos que contribuyan a su formación profesional y que redunden en beneficio de mejores y mayores condiciones de enseñanza y de aprendizaje en el contexto del aula o de la gestión escolar, lo que no quita el permanente reclamo al Estado para que cumpla con la garantización de la capacitación gratuita para la totalidad de la docencia, y en servicio.

5- Garantizar que toda posibilidad de formación continua y permanente se realice en absoluta libertad, cumpliendo con lo que establecen las normas y sin poner ningún obstáculo ni prohibición a su mejora sustantiva de puntaje (mediante acreditación fehaciente de los documentos y títulos debidamente legalizados) imponiendo requisitos que no están contemplados en las normas y que constituirían una grave violación a los principios de seguridad jurídica y de legalidad consagradas en la Carta Magna Nacional y ratificadas en la provincial.

6- La ATECh participa en la Mesas Técnicas, como mucha otras entidades, con posturas claras que muchas veces son rebatidas en clara demostración de los principios democráticos. Pero lo que nunca ha hecho nuestra Institución Gremial es avalar, disimular o callar "contubernios". Además, nos caracterizamos por recurrir a la justicia para denunciar cada situación que se considere violatoria a las normas y/o perjudiquen derechos de los docentes a quienes representamos, no escondidos detrás de algún artículo periodístico.

Por lo antes dicho, consideramos desde la ATECh que es absolutamente improcedente y maliciosa la publicación referida al trabajo de la mesa técnica y, de ninguna manera, aceptamos ninguna clase de condicionamiento, intimidaciones o amenazas ante la realización de una nueva reunión de trabajo, y exigimos que quien tenga pruebas suficientes de contubernios recurra a la justicia y, de no hacerlo, deberá soportar, como bien manda el derecho, la carga probatoria ante tales afirmaciones. Las irregularidades o los actos de contubernio se denuncian, no se publican.

Del mismo modo que ratificamos desde la ATECh el encuadre legal absoluto de todas las carreras de postítulo docente que en el marco del convenio suscripto con el Instituto de Educación Superior Terras de la provincia de Corrientes se llevan adelante en las distintas sedes de la entidad, como respuesta a una demanda de vieja data de los colegas de distintos puntos de la Provincia.

Por último, indicar que definitivamente desprestigia quien puede no quien quiere. no es ATECh precisamente quien adeuda a la fecha a los docentes la resolución de postítulo que se llevara adelante en esta provincia en el marco de un convenio con la universidad de Misiones en años anteriores...”