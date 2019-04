Peche con intendentes radicales: Entre las lluvias y las PASO

El candidato a gobernador del Chaco, Carim Peche, se reunió con intendentes de Cambiemos a fin de analizar la grave situación que vive gran parte del interior chaqueño como consecuencia de las recientes lluvias que provocaron inundaciones y evacuación de cientos de personas. También se abordaron temas vinculados a la situación social, económica y política de la provincia.

Más de 300 evacuados

Al respecto, Peche remarcó la preocupante situación que viven los jefes comunales. “Los intendentes me transmitieron un panorama realmente desolador, mas de 300 familias evacuadas en las localidades más afectadas como Las Breñas, Charata, General Pinedo, Corzuela, Sáenz Peña, Gancedo y Hermoso Campo, no terminan de recuperarse de las inundaciones de principio de año y nuevamente caen más de 200 milímetros, una situación muy preocupante, entendemos que se deben redoblar los esfuerzos por parte de las autoridades para atender las necesidades de la población, del sector productivo, precisamente en relación a esta urgencia, los intendentes no pueden afrontar esto en soledad, sus recursos son acotados.”, expuso Peche.

Las PASO y los 200 millones

En ese sentido, Peche recordó la necesidad de anteponer los intereses de los chaqueños a los personales o sectoriales y lo relacionó con la suspensión de las elecciones PASO a tratarse hoy en la sesión de diputados. “La situación de la caja provincial es crítica, lo vemos reflejado en la imposibilidad de dar respuestas al reclamo salarial docente, en estos últimos 3 años se ha perdido uno completo de clases, el estado de la salud pública con hospitales sin insumos y profesionales precarizados, inseguridad creciente, desempleo, sectores sociales que a diario se manifiestan, frente a este contexto hoy vamos a volver a debatir si se suspenden o no las elecciones PASO, en realidad lo que vamos a tratar es si la provincia destina más de 200 millones de pesos a ese proceso electoral o a atender la grave situación que viven miles de chaqueños”, dijo el precandidato radical.

Otra mirada

Al respecto, recordó “Personalmente, y digo personal porque fue una postura propia, en agosto de 2.018 presenté un proyecto para suspender las PASO por un año, cuando todavía el tema electoral estaba muy lejos pero la crisis provincial ya marcaba la agenda diaria, entendiendo que como están las cosas en la provincia es necesario parar la pelota y mirar hacia los costados, dejar de mirar el ombligo de la política, no tengo ningún problema en competir en primarias, todos los cargos que he ocupado en mi vida política fueron a través del voto popular, pero creo que hoy Chaco necesita otra mirada de su dirigencia política, y en ese sentido los intendentes han coincidido con este análisis, me han expresado su total apoyo para que tomemos la mejor decisión para los chaqueños”, indicó Peche.