La Unión Judicial convoca a un nuevo paro

La Unión Judicial se reunió en Asamblea, el 29 de marzo y luego de un largo debate se propusieron tres mociones diferentes para la semana que viene y por mayoría se definió convocar a paro general de actividades, por 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo, para el próximo viernes 5 de abril, adhiriendo a cualquier otra medida de fuerza mayor que fuera convocada por otro gremio judicial de la provincia, en reclamo de los puntos fijados por la Asamblea.

Se dejó en claro que en esta medida “se garantiza la prestación del servicio esencial pero sin dejar de reclamar, usando racionalmente los mecanismos que asegura la Constitución Nacional y Provincial, ante el avasallamiento hacia los derechos humanos de los trabajadores judiciales en cuanto a salario justo y equitativo, igualdad, trato digno”. Se atribuye “directa responsabilidad al Gobierno de la provincia que en estos últimos años, impone micro-recomposiciones salariales por debajo del aumento general de precios, ignorando acuerdos y pactos firmados con el STJ y el ministro de Justicia de la Nación, de recomponer sueldos con porcentajes iguales a los que se otorga a la Corte Suprema y de cuidar el poder adquisitivo del salario de los judiciales”.

Además, se planteó rechazo “a los montos en negro, que no llegan a nuestros jubilados, que no aportan a la delicada caja jubilatoria y que el Superior Tribunal de Justicia ratificó que no corresponden, ante reclamos de éste gremio”.

En la reunión, se dio a conocer a los presentes el anteproyecto de Equiparación Salarial que se trabajó en la semana con autoridades de Administración del Poder Judicial y de los demás gremios y asociaciones de jueces, dando copia a los presentes el anteproyecto y el cuadro de evolución de ingresos de cargos testigos, luego solicitaron a los asambleístas que los analicen y que en la próxima asamblea se definan posibles modificaciones o la aprobación del mismo. También se hizo saber que se aprobó, tal como se había reclamado, el pago en retroactivo para los jubilados del adicional por incompatibilidad, lo cual se estaría informando cuando se realicen los depósitos. Finalmente, se pasó a cuarto intermedio la Asamblea para el 5 de abril próximo, a las 17.30 horas, en la sede gremial de MT de Alvear Nº 1.020.