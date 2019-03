"El Frente Gremial Docente no considera otra propuesta que no sea el 30 por ciento desde marzo", asevera Cristian Ocampo

El ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Cristian Ocampo, sostiene que “el Frente Gremial no considera otra propuesta que no sea el 30 por ciento desde marzo”, luego de reunirse con dirigentes de este sector. Remarca que la demanda tiene que coincidir con los recursos disponibles.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Cristian Ocampo, y el secretario general de Coordinación y Gobernación, Roberto Acosta, se reunieron con representantes del Frente Gremial Docente para continuar con el análisis de la política salarial. “Nos hemos comprometido en mejorar la propuesta de este primer semestre del 2.019. Estuvimos trabajando en una serie de alternativas que podrían mejorar el salario, y converger con la inflación estimada para la primera parte del año”, explicó Ocampo.



El titular de Hacienda pidió valorar la inversión en salarial que realiza el Ejecutivo para el sector y consideró al diálogo como el camino correcto para llegar a un entendimiento.



“Cuando comenzaron las negociaciones se establecieron 2 mil millones de pesos y hoy ya estamos en 3 mil millones de pesos, quisiéramos ofrecer lo que cada sector busca, pero eso tiene que ser coincidente y fundado en una fuente de recursos que permita llegar a esa expectativa”, sostuvo.

Ocampo se refirió a la demanda de los referentes sindicales respecto de adelantar el total de la pauta anual prácticamente para el mes en curso. “El Frente Gremial no considera otra propuesta que no sea el 30 por ciento desde marzo, le planteamos y demostramos que se tornaría de imposible cumplimiento, la situación del país no es la mejor y cada vez tienen mayores dificultades en las variables macroeconómicas, y en ese contexto tenemos que extremar la prudencia”, expuso.

En el tramo final, el ministro reiteró la posición del Ejecutivo de un “diálogo constante y respetuoso” tanto con este espacio como con otros de la docencia u otro grupo de trabajadores.