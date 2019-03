Deuda de SEChEEP con CAMMESA: Cambiemos fustiga contra las gestiones de Capitanich y Peppo

Diputados provinciales del interbloque Cambiemos, en conferencia de prensa, se expresaron acerca de la deuda de SEChEEP con CAMMESA y la aprobación del crédito solicitado por el Ejecutivo provincial.

“Queremos poner en conocimiento de la ciudadanía del Chaco los motivos que hicieron que no se trate en la sesión del miércoles un tema como el de la deuda de SEChEEP con CAMMESA que actualmente es de más de 6.200 millones de pesos por exclusivo desmanejo del dinero de los usuarios de 2.013 a la fecha, tal como lo indican los informes del Tribual de Cuentas, es decir el descalabro que provocaron las gestiones de Capitanich y Domingo Peppo, situación que nos estamos poniendo al hombro con la mejor de las voluntades, porque no queremos que al Chaco le reduzcan el suministro de energía ni le retengan fondos de su coparticipación que afectaría directamente la cadena de pagos provincial, más allá de quien sea el responsable de esta situación, la gente no tiene que pagar las consecuencias de la fiesta que hicieron con el dinero público”, expresó el diputado provincial Carim Peche.

En ese contexto, recordó: “Fuimos a Buenos Aires a reunirnos con el jefe de gabinete Marcos Peña; el ministro el Interior, Rogelio Frigerio y el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui para trabajar en una salida a esta grave situación, porque aprobar un crédito para pagar la deuda no es una solución si no se toman medidas de fondo que eviten que en pocos meses estemos en la misma situación”, aseguró.

“Es así que la diputada Irene Dumrauf trabajo durante varios días con el ministro de Hacienda de la provincia, Christian Ocampo y de allí surgieron varias proyectos que hemos presentado y que de aprobarse estaríamos votando el crédito:

· Saber que se hizo con de los usuarios que pagaron todos los meses sus facturas y SEChEEP no pagó al proveedora CAMMESA.

· Realización de una auditoria externa a cargo de profesionales independientes de las universidades a fin de conocer la situación económica y financiera de SEChEEP.

· Plan de saneamiento de la empresa a fin de no encontrarnos en la misma situación en el corto plazo.

· Que el dinero del crédito vaya directamente a CAMMESA.

· De aquí a diciembre no se cobrará a los usuarios el cargo específico.

· Que SEChEEP no corte el servicio de luz por los próximos 3 meses.

· Suspender los intereses de las cuotas que se judicializaron y de las facturas de usuarios en mora”, planteó Peche.

Dumrauf: “Trabajamos para reducir el importe de las facturas”

Por su parte, la diputada provincial Irene Dumrauf dijo que “los usuarios pagan su factura todos los meses, el descalabro económico de SEChEEP es responsabilidad de quienes la administran, no de la gente que hoy sufre las consecuencias, por eso estamos debatiendo una solución que permita avanzar en acuerdos, entre los temas está la de ver como se reduce el costo de la factura, en ese sentido se evalúa eliminar el cargo tarifario especifico que en el caso del usuario rural supera los 500 pesos”.

“También estamos realizando gestiones ante la Nación para ver la posibilidad de que Cammesa disminuya los intereses por mora a la provincia”, señaló Dumrauf

Zdero: “El principal deudor de SEChEEP es el Estado provincial”

A su turno, el diputado provincial Leandro Zdero señaló que “la empresa hasta 2.007 era superavitaria, luego arranca una administración descalabrada que genera esta millonaria deuda, es así que también hemos presentado un proyecto que impulsa la intimación a regularizar los pagos a los principales deudores de SEChEEP que son las reparticiones de Estado provincial, así como le exigen a la gente que paguen sino le cortan el servicio, el Estado deberá intimar a que en 60 días los organismos públicos regularicen situación, debe haber un trato igualitario”.

Obeid: “SEChEEP Combustibles marcó el comienzo del déficit interno”

Por su lado, el diputado provincial Luis Obeid remarcó: “La deuda de SEChEEP se inicia en 2.013, si tomamos hacia adentro de la empresa hay informes del Tribunal de Cuentas que muestran el resultado de la aventura SEChEEP Combustibles, empezó a arrojar resultados negativos comprobados, en el año 2.013 51 millones de pesos; en 2.014, 125 millones de pesos, y así se fue aumentando el déficit interno”.