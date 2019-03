La Unión Judicial va a paro el viernes 29

La Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco convoca a paro de actividades para el viernes 29, sin asistencia a los lugares de trabajo y por 24 horas. Rechaza la propuesta salarial al considerar que el 10 por ciento no cubre la pérdida del poder adquisitivo de años anteriores.

La Asamblea General Extraordinaria de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco continuó este viernes 22, con la presencia de afiliados y representantes de Charata, Villa Ángela, Sáenz Peña, General San Martín y de Resistencia, a quienes se le dio detalles de la convocatoria de la presidenta doctora Emilia María Valle, para el martes próximo a una reunión con el Superior Tribunal de Justicia, tal como se había solicitado por nota. Luego de escuchar las novedades se definió por mayoría “convocar a paro por 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo, para el próximo viernes 29 de marzo, en reclamo de los puntos ya fijados, rechazando la propuesta salarial que el gobierno anunció a otro gremio judicial, porque el 10 por ciento no alcanza, no cubre la pérdida del poder adquisitivo de los años anteriores, ni siquiera la inflación estimada para estos tres primeros meses, en contra de la diferenciación que le otorga un 20 por ciento más a magistrados y de los montos en negro que no corresponden, tal como el Superior Tribunal de Justicia confirmó en una reciente resolución”.

Durante el debate se repasó “el alto acatamiento que tuvo el paro realizado hoy en toda la provincia, lo que demuestra el malestar generalizado de los trabajadores”. En ese marco también los trabajadores judiciales “se expresaron espontáneamente por distintos medios en contra de la oferta salarial y convocaron a una concentración en las distintas jurisdicciones”.

En el tramo final, se definió pasar a cuarto intermedio la Asamblea para el 29 de marzo de 2.019, a las 17.30 horas, en la sede gremial, ubicada en Marcelo T. de Alvear 1.020 de la capital chaqueña.