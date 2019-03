SiCEACh alega por unidad y un proyecto social fuerte

En el marco de la conmemoración del Día de la Verdad, SiCEACh reivindica el reclamo por Memoria y Justicia.

En un texto suscripto por la secretaria general del SiCEACh, expresa: “Necesitamos la unidad y construcción de un proyecto social fuerte que sostenga a las bases pero no en las calles sino en sus lugares de trabajo para tener una vida digna, salarios dignos, educación digna para nuestros hijos .Que este día 24 de Marzo, también traiga Memoria de las conquistas ganadas, Memoria a todos los sectores; senadores nacionales diputados nacionales y diputados provinciales; se están olvidando que no tenemos paritarias nacionales que no se ve el acompañamiento en nuestra provincia de todos los sectores .Que el silencio y la incertidumbre genera malestar en un nuestra sociedad, poniendo en riesgo el sistema educativo de nuestro Chaco”.

Alienta luego a que “debemos trabajar todos juntos para nuestros trabajadores docentes”.

SiCEACh, CEA, pide “a nuestro gobernador tratamiento urgente y convocatoria de reunión de Politica Salarial, que no ha sido realizada desde la última reunión del 28 de febrero”.

“Queremos los niños en las escuelas “, remarcan desde la entidad sindical docente. A lo que luego piden que “el niño sea atendido como sujeto de derecho. La bandera de la Educación en el aula, construyendo vínculos y una justicia educativa para todos”.