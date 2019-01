Sarmiento prepara colecta solidaria

En el marco del partido entre Sarmiento y For Ever, por Copa Argentina, el domingo 20, se realizará una colecta solidaria. Para ello, se recolectarán donaciones en las puertas de ingreso, tanto de la platea como la de la popular.

Este domingo, en el marco del partido de ida por la Copa Argentina que Sarmiento y For Ever diputarán en el estadio Centenario, desde las 20.10, se realizará una colecta de ropas, pañales, alimentos no perecederos, productos de limpieza y desinfección destinados a los chaqueños afectados por las inundaciones. Las donaciones serán recibidas en las puertas de ingreso tanto de la platea como de la popular.

La iniciativa surge de la Comisión Directiva del Decano, con el acompañamiento de diferentes agrupaciones de socios e hinchas, y forman parte de varias acciones que desde la semana pasada se viene realizando en colaboración con las familias afectadas por las inundaciones.

Venta de entradas

Este viernes 18, en la sede social del Decano (Juan Domingo Perón 1515) comienza la venta y el canje de entradas para el partido del domingo. La novedad para este partido es que la Comisión Directiva dispuso una promoción hasta el domingo al mediodía, mediante la cual, adquiriendo dos entradas, la segunda se venderá con un descuento del 50 por ciento.

Tanto viernes (de 8 a 21 horas) como sábado (de 8 a 12) la venta será solo en la Sede mientras que el domingo, todo se traslada a las boleterías del Estadio Centenario (avenida Alvear 1.977), de 10 a 13 horas, y de 17 hasta el horario de inicio del partido.

Los precios dispuestos para este partido son:

- Generales: No Socios 200 pesos; Socios Gratis (con carnet y DNI en mano); Menores y Credenciales 50 pesos; y Damas y Jubilados 100 pesos.

- Platea: No Socio 300 pesos; Socio 100 pesos (con carnet y DNI en mano); Menores y Credenciales 50 pesos; Damas y jubilados 100 pesos.

- Promoción (válida hasta el domingo a las 13 horas): comprando dos Generales pagás 300 pesos, comprando 2 Plateas pagás 500 pesos.

Así mismo se dio a conocer que el precio del Estacionamiento será de 100 pesos por auto y 50 pesos para las motocicletas.