"Hay angustia y desesperación en la zona rural de Basail", afirma Julio Fantín

Las intensas lluvias que azotaron distintas localidades de Chaco también tuvieron su impacto negativo en toda la zona rural de Basail y parte de su casco urbano. La situación del ganado mayor y menor es muy crítica y una gran parte de los animales, si no fueron arrastrados por el agua, quedaron aislados sin posibilidad de ser trasladados a zonas altas. También la situación de los productores apícolas es muy crítica. “Estamos viviendo momentos de angustia y desesperación en toda la zona rural de nuestra localidad. Si bien no somos los únicos que fuimos afectados por el milimetraje extraordinario de agua que cayó en distintas partes del Chaco, nuestra región tiene la característica de ser receptora de toda el agua que drena naturalmente desde los Departamentos General Dónovan y Libertad hacia el sur”, expresó el presidente de la Asociación Rural de Basail, Julio Fantín.

Fantin indicó al mismo tiempo que “esta no es la primera vez que atravesamos una emergencia hídrica y siempre explico que en nuestra zona genera un impacto mucho más fuerte. El agua inunda y arrasa con la producción agrícola, el ganado y destruye los caminos, porque la cuenca del Paranacito llega con toda el agua que se desvía del Rio Negro hacia el Rio Salado, para que no entre a la ciudad de Resistencia. Además el Rio Palometa también desemboca en el Paranacito así como el Palometita y El Saladillo incluido el Tapenaga que junta agua de todos los esteros de Charadai, Cote Lai, Colonia Baranda. Nuestra situación es realmente muy crítica porque además los caminos, como en todas las localidades que ha llovido, están anegados y no se puede recuperarlos hasta que el agua se retire”.

Pedido de Emergencia Agropecuaria

Seguidamente, adelantó que “esta semana vamos a convocar formalmente la conformación de la Comisión de Emergencia Agropecuaria para luego a través de un documento, con la participación de los pequeños y medianos productores agropecuarios; apicultores y con todas la entidades, vamos a solicitar al Gobierno provincial la Declaración de la Emergencia Agropecuaria a efectos de recibir asistencia concreta que tengan que ver también con el traslado de hacienda, alimentación y control sanitario para el ganado mayor y menor “.

“Dentro de esta emergencia, destacamos el anuncio que realizó el gobernador Domingo Peppo referido a una aporte de 40 millones para ser distribuido entre 34 localidades según el grado de afectación. Todos los productores vamos a necesitar de créditos blandos para poder revertir poco a poco el impacto de esta verdadera catástrofe”.

Emergencia Vial

Finalmente, el presidente de la Asociaron Rural de Basail, afirmó que “en el mismo documento vamos a solicitar la Emergencia Vial de la Red Terciaria porque los caminos están destruidos. Hasta que baje el agua, hablo en calidad de Consorcista, no podemos trabajar en su recuperación y una vez que eso ocurra, los Consorcios Camineros no contamos con suficiente recursos como para afrontar con fondos propios la reparación de esos caminos. Las secuelas que deja el paso del agua son tremendas y si en ese sentido no tenemos una asistencia concreta del Estado no podremos reparar esos caminos porque significa un alto costo que será imposible afrontar. En la misma situación están casi todas las Zonas viales de nuestra provincia que son atendidas por los 102 Consorcios Camineros”, concluyó Julio Fantin.