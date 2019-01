Predio María Sara: Celada asevera que no se hace el proceso establecido

La concejal María Teresa Celada insiste en que no se está haciendo el proceso como está establecido en el predio María Sara, en relación a los Residuos Sólidos Urbanos. Aseveró que no existe control ni auditoría como así tampoco se están realizados los estudios ambientales.

La concejal María Teresa Celada (UCR- Vamos Chaco) hizo nuevas declaraciones respecto a los Residuos Sólidos Urbanos y la situación de la basura en Resistencia.

La presidenta del interbloque UCR Vamos Chaco manifestó que “entendemos que el funcionario Voloj tiene que salir a responder de acuerdo a las instrucciones recibidas, lo que sí tenemos que decirle a la Mse realizaba el enterramiento conforme estaba establecido y hay que recordar que el predio María Sara no fue hecho a las apuradas, fue una alternativa que se planteó hasta tanto se expropiara un terreno aledaño, expropiación que nunca fue autorizada”.

Poco después, expresó: “sabemos que el predio María Sara tiene una vida útil, es cierto, pero no se está haciendo el proceso como está establecido, sino que solo se tira la basura. No hay control ni auditoría como así tampoco están realizados los estudios ambientales como lo manifiesta el funcionario. Nosotros mostramos las fotos donde fehacientemente se ve la situación de lo que está pasando. No buscamos poner palos en la rueda, simplemente queremos contar con información certera”.

En esa línea, Celada siguió: “además si es cierto que están llevando adelante todo el proceso de sustentabilidad ambiental de la ciudad como lo manifiesta y que el proceso es transparente y participativo, entonces no entendemos porque no nos responden los pedidos de informe que hacemos. Respecto a las islas ecológicas, nosotros hemos salido a explicar para qué sirven, y cómo se usan porque los vecinos no sabían y se puede ver en cualquier plaza, calles de pleno centro o espacios públicos de nuestra ciudad, cómo los mismos vecinos arrojan residuos que no corresponden a esas islas ecológicas y eso, la mayor de las veces, se debe a la falta de información”.

Asimismo, con respecto a las demoras de obras de Cotreco S.A, Celada afirmó que “las obras tenían que estar terminadas en julio y en diciembre del año pasado según las mismas manifestaciones del Intendente. Nosotros queremos saber qué pasó, porqué no se realizaron, si Cotreco cobro o no parte de lo que debería haber cobrado, y si Cotreco existe y sigue prestando servicios al municipio, queremos que nos muestren cuál es el instrumento legal por el cual se regula, la actividad de la empresa en el municipio de Resistencia”.

En ese contexto, la concejal de UCR- Vamos Chaco señaló que “no hubo un desfinanciamiento en la ciudad de Resistencia, y si lo hubo, que lo expliquen por escrito demostrándolo con papeles y números. En ningún momento desde el Ejecutivo Nacional afirmaron que se iban a financiar obras respecto de la basura en la ciudad de Resistencia”, subrayó.

“La cuestión ‘basura’ fue el caballito de batalla de campaña de Capitanich. Dijo que iba a terminar con el contrato con PIMP S.A. cosa que no lo hizo. Desconocemos cómo sigue ese vínculo entre el municipio y PIMP S.A., como también desconocemos los vínculos con Cotreco S.A. puesto que no pudimos acceder nunca a esa información, más allá de que lo hemos solicitado y en el último pedido de informes también lo reiteramos, no tenemos los instrumentos legales que regulan esta relación”, apuntó Celada.