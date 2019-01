UPCP para por 72 horas, en el hospital Perrando

1 / 4 - Hospital "Julio C. Perrando"

“En más de 100 años no logramos siquiera solucionar la provisión de aires acondicionados, nos avergüenza como provincia estar en el siglo XXI y en vez de pelear por aparatología de avanzada tenemos que hacer paro para que los pacientes no se mueran de calor”, expresó José Niz, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Provincia.

UPCP resolvió convocar a paro sectorial en el hospital Perrando por el término de 72 horas los días 2, 3 y 4 de enero de 2.019. “Los pacientes están expuestos al riesgo, tanto aquellos que reciben atención en consultorios externos como aquellos que están internados y son intervenidos quirúrgicamente, remarcó el dirigente del sindicato estatal.

El secretario general de UPCP indicó: “mantuvimos varias audiencias en la que planteamos la falta de insumos, las deficientes condiciones edilicias, los aires acondicionados que no funcionan y esencialmente la falta de recurso humano que pone en seria crisis la prestación del servicio de salud pública, pero no tenemos respuestas de ninguna naturaleza y contrariamente a lo esperado la situación se ha agravado de modo exponencial.”

Señaló también Niz, “nuestros hospitales deben estar equipados para dar respuesta eficiente, hoy la salud pública es la que debe brindar respuesta, porque el estado de crisis en que vivimos, priva del acceso a la salud privada a quienes antes podían recurrir a ella.

Lo que pedimos es más compromiso por parte de los funcionarios asignados a la cartera sanitaria, porque el personal realiza denodados esfuerzos para mantener la calidad del servicio pero se torna imposible porque hay una gran desidia y ausencia de políticas de gobierno en materia sanitaria. Las intenciones no alcanzan cuando existe una verdadera necesidad, el pueblo del Chaco hoy padece el abandono sanitario, sin insumos, sin medicamentos, sin personal, guardias colapsadas, sin siquiera aires acondicionados con las elevadas temperaturas propias de nuestra zona. Esto denota una falta de previsión por parte de las autoridades, la proactividad no es la característica más saliente de esta gestión, porque nos prometen, esperamos, pero las respuestas no llegan.

Paro sectorial

UPCP convoca a paro sectorial en el hospital Perrando, por el término de 72 horas a partir del 02 de enero de 2.019. La medida será con asistencia al lugar de trabajo y se complementará con movilización. Los puntos de reclamos serán:

1.- Urgente solución a la falta de aires acondicionados en todos los sectores del hospital Perrando.

2.- Falta de insumos hospitalarios.

3.- Falta de Recurso humano en los sectores: Enfermería y Cocina.