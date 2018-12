UCR- Cambiemos argumenta su rechazo al crédito de 4.200 millones de pesos

En el marco de la convocatoria a Sesión Extraordinaria para este viernes 28 de diciembre a fin de tratar la autorización al Poder Ejecutivo Provincial a tomar deuda por 4.200 millones de pesos para saldar la deuda que la empresa SEChEEP mantiene con la proveedora CAMMESA, diputados provinciales del bloque UCR- Cambiemos expresaron su posición.

No una, tres veces

Los legisladores provinciales de UCR- Cambiemos señalaron: “No nos oponemos a la toma de créditos, hemos votado favorablemente la mayoría de los solicitados, a lo que nos oponemos es a la estafa que representa esta decisión del Gobierno Provincial de hacernos pagar en menos de un año no una, sino tres veces, el resultado del desmanejo del dinero de los usuarios de SEChEEP: durante los últimos 12 años recaudaron los 4.200 millones de pesos pero no le pagaron a CAMMESA; luego nos quieren cobrar en cuotas los cargos que SEChEEP no facturó en tiempo y forma de mayo a agosto, y ahora pretenden tomar un crédito para tapar el agujero de esos mismos 4200 millones de pesos que cobraron pero no están y cuyo pago excederá a los usuarios de la empresa de energía porque lo van a pagar todos los chaqueños, sean o no clientes de SEChEEP”.

“Estafa económica y moral”

“En oportunidad de reunirnos con el Gobernador Peppo le explicamos que no nos oponíamos al crédito sino a la estafa que representa frente a una deuda que no ha sido generada por los usuarios sino por los desmanejos durante las gestiones del ex gobernador Jorge Capitanich y la actual, el propio presidente de SEChEEP, José Tayara acaba de decir hace unas horas que la empresa está sumergida en una crisis económica y financiera, le acercamos propuestas para avanzar en el endeudamiento y a su vez, salvaguardar el derecho de los usuarios, sin embargo la respuesta que recibimos es que se torna ‘inviable’, y al otro día nos responden anunciando un aumento del 45 por ciento en el cargo tarifario, por lo tanto no podemos avalar con nuestro voto lo que es una clara estafa económica y moral”, dijeron los legisladores de UCR- Cambiemos.

Y recordaron lo solicitado a autoridades provinciales:

· Condonación de los períodos 5 al 8 por no haber sido facturados en tiempo y forma por exclusiva responsabilidad de SEChEEP.

· Cumplimiento de la orden judicial que ordena suspender el cobro de esas cuotas

· Eliminación de los cargos tarifarios y específicos

· Fin al aumento de tarifas

· Auditoría interna con la participación de organismos oficiales y referentes del quehacer económico y social de la provincia.

· Creación de una Comisión de Seguimiento conformada por legisladores de diferentes bancadas, instituciones como Federación Económica, Cámara de Comercio, CAME, Universidades, etc.

· Se intime a organismos oficiales, descentralizados y autárquicos a regularizar sus deudas con la empresa SEChEEP.

“Ya hay un crédito”

“Como siempre lo hacemos, el cuestionamiento va acompañado de propuestas superadoras, es así que le sugerimos al gobierno provincial que el crédito aprobado por la Cámara de Diputados en diciembre de 2.017 por $4200 millones (*), y que a la fecha no se ha usufructuado por desinteligencias de la gestión, se lo destine a cancelar la deuda con CAMMESA”. Finalmente, fundamentaron su posición recordando los créditos aprobados de los cuales dispone el gobierno provincial:

Año 2.016:

4.000 millones de pesos (destinados a saldar deuda con judiciales, obras para pueblos originarios)

Año 2.017:

(*)4.200 millones de pesos (300 millones de pesos para municipios, resto déficit fiscal)

4.900 millones de pesos (destinados al déficit fiscal del ejercicio 2.016)

4.075 millones de pesos (destinados a la pavimentación de la ruta 13 tramo desde ruta 11 a 95)

1.484 millones de pesos (destinados a la pavimentación de la ruta 9 Impenetrable).

Año 2.018:

13.661.000 millones de dólares (destinados a obras acceso Puerto Las Palmas)

10.570.000 millones de dólares (destinados a obras en el Puerto Barranqueras)