Preocupación por la falta de provisión de insumos para diabéticos

La titular de la Asociación Chaqueña de Solidaridad con el Diabético manifiesta preocupación por “el faltante de insulina” en la Farmacia del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos así como en el área de Servicio al Diabético del hospital “Julio C. Perrando”.

En contacto con Chaco On Line, dio a conocer que el recurso de amparo que presentó en la Justicia chaqueña obtuvo fallo favorable y que ordena al Estado la devolución de dinero a las personas diabéticas que tuvieron que solventar los medicamentos de su bolsillo».

Además, mencionó la presentación de una nota al Ministerio de Salud Pública poniendo en conocimiento la situación de muchos diabéticos que no cuentan con los medicamentos solicitados por su médico. “Presentamos Carta Documento al Ministerio de Salud Pública que fue ignorada y al defensor del pueblo; lo que salió es un recurso de amparo”, celebró.

Recordó que “conmemoramos el 14 de noviembre el Día de la Insulina lo que marcó la diferencia entre la vida y la muerte ya que la insulina es vida, así como necesitamos agua y al no tener insulina las personas con la medicación que hay, eso retarda el proceso, pero se van a morir no mañana sino pasado mañana”. En tal sentido, consideró que “hay una serie de complicaciones, como la oftalmológica, todo esto se debe a la inoperancia porque no puede ser que AChASODIA haya tenido que salir a denunciar de que no hay insulina, cuando hace tres meses vienen anunciando que no hay tiras”.

Respecto al dictamen de la Justicia, Álvarez Solari precisó que la Justicia chaqueña resolvió que se le debe devolver a cada diabético lo que gastó. “Nos dio la razón en lo que pedíamos, no queríamos que nos compren un Sarkany, sino que cumplan con la ley, y lamentablemente cuando avasallan los derechos es lo único que nos queda por hacer”, apuntó.

“El InSSSeP debe entregar el medicamento que el médico tratante disponga y no lo que le resulte más barato al InSSSeP”, aseveró. Al respecto, consideró: “es una vergüenza que después de haber sido nosotros la provincia del Chaco valorada por su Plan de Diabetes y pionera en esto.