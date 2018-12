Cambios en el Secundario: ATECh pide políticas concretas para los docentes

Ante la nueva reforma de la escuela secundaria denominada “Secundaria 2.030”, la ATECh plantea aspectos fundamentales y esenciales de todo sistema educativo como del proceso enseñanza aprendizaje, no considerados en los marcos de la transformación de la escuela secundaria de la República Argentina.

A través de un documento crítico, ATECh expone fundamentos y aportes referidos a la educación pública, direccionado a mejorar las condiciones inherentes a la condición del educador, del alumno y de la sociedad toda.

Desde ATECh analizan y proponen:

Ante la convivencia de la Ley Federal, el Ciclo Básico y Orientado y la Escuela 2.030

“En la Provincia del Chaco, en la escuela secundaria se mantiene a la fecha la nefasta Ley Federal de Educación (24.195), a través de los polimodales subsistentes, y con gran incertidumbre, comienza a transitar el Ciclo Orientado de la Escuela Secundaria. El Ministerio de Educación de la Nación manifiesta que en el año 2.019, el Secundario tendría que asumir un nuevo ‘cambio orientado’ principalmente hacia el ‘régimen del alumno en la escuela y a la organización del trabajo docente’”, propone.

“Día a día se sigue evaluando en la Escuela Secundaria el fracaso de lo que se propuso y se llevó adelante en la década del ´90 con la Ley Federal de Educación, que según los dirigentes políticos del momento y muchos de los que hoy aún están, indicaban que era la “Revolución del Secundario”. Esta Ley que en nuestra Provincia tiene su correlato a través de la Ley 4.449, vació totalmente de contenidos fragmentando el sistema educativo y coexistiendo a la fecha 4 (cuatro) ‘sistemas’ del mismo”, cuestiona severamente.

“Hoy a diario escuchamos a los ‘especialistas’ en educación, funcionarios políticos y opinólogos de todo tipo, y hasta al Presidente de la República, opinar del ‘fracaso’ de la escuela secundaria, sin buscar las verdaderas causas que originaron el vaciamiento de contenidos antes indicado”, señala el documento de ATECh.

“Se evalúa y no entendemos la finalidad de dicha evaluación, a los alumnos en espacios curriculares que fueron sacados del currículo de la escuela secundaria y en especial haciendo hincapié en el área de Matemáticas, sin siquiera sonrojarse ante el estrago que ellos mismos han propuesto e implementado oportunamente, al borrar dicha materia por ejemplo de los últimos años del Nivel Medio, en todas las modalidades, de acuerdo con los prototipos de ‘polimodales’ que les tocó en suerte”, amplifica los cuestionamientos. A esto apunta que “Por ende, los alumnos no aprendieron lo que no se les enseñó, pero no por decisión de los docentes. Últimos años de la escuela secundaria donde se profundiza el valor formativo que posee la Matemática y en forma práctica se aplica a este campo disciplinar y otros, todos los conocimientos adquiridos en tal espacio curricular, desechando así aspectos esenciales del proceso enseñanza-aprendizaje como los son por ejemplo la retroalimentación de los conocimientos tanto dentro de un año escolar como los dados año a año”.

“Preguntamos como Entidad Gremial qué está haciendo el Ministerio de Educación de la Provincia con respecto al Secundario 2.030, que fue la pregunta que se le hizo a la Ministra de Educación al asumir la misma, en encuentro de ATECh y Ministerio de Educación (diciembre de 2.017), obteniendo como respuesta el ya consabido y malacostumbrado silencio de la máxima autoridad educativa”, expresa.

“Hoy el Secundario en nuestra Provincia enfrenta problemas sumamente serios con la implementación de la nueva Ley Educativa 6.691, con aulas vacías por políticas de competencia estéril que ha planteado el Ministerio del área para la titulación en el Nivel Secundario, acceso de jóvenes a planes de estudio que fueron creados . formal y no lo están”, asevera ATECh.

“La socialización de los mismos en gran parte, debe garantizarla el Estado en la escuela formal, alejándolos de problemas sumamente dañinos que deben vivir a diario como la pobreza, el maltrato, las drogas; el hacinamiento, los abusos de todo tipo, etc, etc”, considera el sindicato docente.

“Todo ello origina que el alumno sin la tutoría del Estado y de su familia deserte de la escuela, y el Estado –a través de la cartera educativa-, sin sonrojarse, busca el problema en la escuela, por ejemplo intentando responsabilizar a los docentes de una u otra forma, y en nuestra Provincia ya hemos ocupado mucho tiempo en señalar lo que pretende el Ministerio día a día con la estigmatización de la imagen del docente ante la comunidad: eludir toda respuesta posible, profundizando los diversos conflictos con el sector docente desde el punto de vista económico y laboral, de conocimiento público a través de todo lo que hemos manifestado constantemente ante toda la comunidad, desde la ATECh. Política ministerial que tiene como norte avanzar con el achicamiento de toda la estructura de cargos, horas, divisiones, para que los números le cierren en pos del brutal ajuste cuyo diseño lo profundizaron en el presupuesto 2019 para educación en particular”, amplía el sindicato de los trabajadores de la educación.