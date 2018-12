Legisladores provinciales de Cambiemos piden a Peppo el cese de los aumentos de las tarifa de la luz

Tras la reunión mantenida con el gobernador Domingo Peppo, diputados provinciales de UCR Cambiemos para analizar la situación que atraviesa la empresa SEChEEP y la solicitud por parte del Ejecutivo Provincial de un crédito para saldar la deuda de casi 4.200 millones de pesos que la empresa mantiene con la proveedora de energía CAMMESA, expresaron su preocupación por lo que calificaron como una “falta de decisión política de poner fin al desmanejo del dinero de los usuarios”.

Los legisladores dieron detalles del encuentro con el primer mandatario provincial. “Hemos sido muy claros con el señor gobernador, creemos que hay que dar un corte definitivo a la crítica situación que atraviesa la empresa SEChEEP producto del desmanejo de los recursos de los usuarios que se ha hecho de 2.008 a la fecha, de lo contrario en poco tiempo estaremos frente a la misma situación”, expusieron.

De Capitanich a Peppo

“En 2.007 cuando dejamos el gobierno SEChEEP era superavitaria y brindaba un servicio de excelencia, no aumentamos la luz en 12 años de gestión no porque CAMMESA no aumentara, sino porque hicimos un manejo equilibrado y transparente de los recursos, a partir del Gobierno de Jorge Capitanich comenzó a generarse esta deuda que nos han conducido, entre otras cosas, a que el Chaco pierda la tarifa social, entonces si no hay una firme decisión política de ordenar esta situación, no habrá crédito que alcance”, expresaron.

Propuestas

“Hemos aportado propuestas al señor Gobernador para revertir esta crítica situación a favor de los derechos de los usuarios y del futuro de la empresa provincial:

· Condonación de los períodos 5 al 8 por no haber sido facturados en tiempo y forma y que se han prorrateado en 12 cuotas e incluídos en las facturas a partir del período 9.

· Cumplimiento de la orden judicial que ordena suspender el cobro de esas cuotas-

· Eliminación de los cargos tarifarios y específicos.

· Fin al aumento de tarifas.

· Auditoría interna con la participación de organismos oficiales y referentes del quehacer económico y social de la provincia.

· Creación de una Comisión de Seguimiento conformada por legisladores de diferentes bancadas, instituciones como Federación Económica, Cámara de Comercio, CAME, Universidades, etc.

· Se intime a organismos oficiales, descentralizados y autárquicos a regularizar sus deudas con la empresa SEChEEP.

“¿Qué obras”

“A dos días de la reunión nos responden con mas aumentos, en audiencia pública definieron incrementar el Cargo Tarifario Específico ‘para realizar obras’ ¿Qué obras? ¿Qué han hecho con lo ya recaudado desde que se cobra en 2.009 este concepto? El servicio es pésimo, los cortes son permanentes, la gente está saliendo a la calle porque hay muchísimos barrios que se pasan horas y hasta días sin luz con el riesgo que eso acarrea en esta época del año a adultos mayores, niños, personas enfermas, electro dependientes, comercios, industrias”, dijeron.

“¿Y los 4.200 millones de pesos que nos cobraron?”

“SEChEEP está absolutamente desfinanciada, quebrada, lo venimos advirtiendo hace años, lo que está pasando es exclusiva responsabilidad de los directorios a los que hemos denunciado penalmente, y del propio Poder Ejecutivo desde Jorge Capitanich a Domingo Peppo, los usuarios pagamos religiosamente las boletas todos los meses, caso contrario nos cortan el servicio, por lo tanto la pregunta que todos nos hacemos es: ¿Qué han hecho con los 4.200 millones de pesos recaudados por facturación que no fueron destinados a pagarle a CAMMESA? No es justo que los chaqueños tengamos que endeudarnos para pagar la irresponsabilidad y la fiesta de unos pocos, que alguna vez empiecen a hacerse cargo de lo que hacen”, aseveraron.