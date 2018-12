Para SITECh Federación, "la interpelación pasa y el conflicto está latente"

SITECh Federación hace un balance de la interpelación a la ministra Mosqueda y afirma que por la misma, el gobierno ratificó su política de ajuste, arbitrariedad, partidismo, amiguismo y autoritarismo.

“En el día de ayer se concretó la interpelación a la ministra Mosqueda en la que los gremios que solicitamos la misma no pudimos acceder al sector destinado para el público en general (comúnmente llamado pecera) pese a que realizamos los trámites correspondientes para la acreditación, sin embargo al llegar nos impidieron el ingreso argumentando que estaba completa y los únicos autorizados fueron los referentes del Ministerio, cuya función designada, era aplaudir a la ministra, por lo que debimos permanecer a 50 metros del recinto de la legislatura junto a numerosos docentes que pudieron asistir, pese a la maniobra de hacer coincidir el día de capacitación con la interpelación y al mismo tiempo el aparato del gobierno y del Ministerio movían las escuelas de gestión social ya que la inasistencia a la convocatoria podía significar para estos, la baja en su cargo en ese tipo de instituciones”, expresa SITECh Federación, a través de un comunicado

“Se destaca al inicio de la interpelación el desconocimiento supino de la ministra Mosqueda en relación a lo que implica un Frente Gremial, dado que este es solamente una alianza coyuntural, en unidad de acción, para obtener mejores resultados y que es un requerimiento de la docencia que los sindicatos coordinen acciones, pero principalmente se destaca el ensañamiento de la ministra contra este sindicato basado en una falacia y la lectura parcial de un dictamen de la Subsecretaria de Trabajo de la Nación, que después se descubrió a través de la lectura de un documento por parte de un diputado, que SITECh Federación no está acéfala y tiene a favor las normas legales que regulan la actividad sindical y que fue difundida ampliamente en los medios de comunicación y que la ministra ex profeso sigue ignorando”, expresa el sindicato que encabeza Eduardo Mijno, en respuesta a acusaciones de la funcionaria.

“Si para algo sirvió la interpelación es para confirmar que la política de ajuste profundo que se concretó el año pasado, permaneció este año, no avizora ni una alternativa de solución en el siguiente año, y con números absolutamente tramposos y/o mentirosos el gobierno pretendió decir que el salario de los docentes está acompañando la inflación, cuando todos sabemos que se nos ha quitado el 50 por ciento del poder adquisitivo en esto últimos dos años”, plantea el sindicato docente. Al respecto, apunta que “calificó al salario docente de miserable” y reflexionó que “para ellos recomponer el sueldo en mil pesos en negro les da el 27 por ciento de recomposición salarial, por lo que los datos objetivos ratifican el brutal ajuste a los trabajadores de la Educación”.

“Ratificaron la política de descuento por días de paro sin instrumento legal y sin derecho a la defensa, lo que hace a la arbitrariedad del mismo ya que el docente está sujeto a que en cualquier momento pueda cortárselo en forma confiscatoria su sueldo, por el hecho de protestar por ser ajustado”, sostiene SITECh Federación.

“Ratificaron la política de cierre de cursos y vaciamiento de la escuela de gestión estatal sin el mínimo pudor, y esto tiene sus antecedentes en la sesiones anteriores en la que este sindicato presentó un proyecto con el que se disponía no solamente la suspensión del cierre de cursos, sino que al mismo tiempo, se proponía un debate amplio a través de un Congreso Pedagógico-Educativo para fortalecer la Escuela Pública de Gestión Estatal, cuestión esta de casi imposible cumplimiento ya que no tienen la menor intención de debatir dada la manifiesta intención de continuar con idéntica política de vaciamiento”, expresa el gremio docente.

“La ministra y el gobierno ratificaron la prioridad a la Escuela de Gestión Privada y de Gestión Social, con la creación exponencial de las mismas, llegando a 228 escuelas de Gestión Privada, como asimismo la proliferación de escuelas de Gestión Social que pese a ser 14 sedes se han viralizado a través de anexos extendiéndose por toda la provincia sin determinar la cantidad real”, expone.

“Confesaron abiertamente que las Escuelas de Gestión Social, no tienen instrumento legal alguno y que recién ahora enviaron un anteproyecto para reglamentar las mismas, lo que significa claramente que todas ellas están por fuera de la legalidad y tratándose de movimientos sociales que son todos ellos amigos del gobierno y que engrosan el aparato clientelar y partidario del gobierno se entiende porque la defensa acérrima de la ministra”, afirma SITECh Federación. En tal sentido, considera que “se sostiene con la simple lectura de quienes detentan esas 14 escuelas dejando a la vista las relaciones entre esos movimientos sociales y al mismo tiempo partidario ya que una de ellas sin el mínimo disimulo la detenta el propio partido justicialista. Asimismo ratificamos que las escuelas de Gestión Social que son presentadas como la panacea en la educación púbica, es un nuevo mecanismo de privatización de la educación ya que, tal como en las de gestión privada, todo lo referente a estas recae en la figura del representante legal, que en este caso no es otro que el ‘dueño’ del movimiento” y de la propia escuela”, reafirma.

Por otra parte, menciona que “cuando se le pregunta sobre la decisión y la inversión en piletas olímpicas que se construyeron en escuelas privada y de gestión social, sin siquiera ruborizarse, la ministra manifestó que de su jurisdicción no salió, cuestión esta que no llama la atención ya que en forma reiterada Mosqueda no asume responsabilidades sobre el gobierno que ella misma representa y que pareciera estuviéramos hablando de otra gestión cuando es la continuidad de su propio partido en el poder”.

En otro orden, señala que “es la primera vez que se puede se acceder a algunos datos de los proyectos especiales, cuestión esta fundamental y que no fue tratada específicamente al quedar sin quórum el recinto y por lo que la ministra debía explicar cómo futbolistas, fotógrafos y chóferes, entre otros que nada tienen que ver con la educación cobran cargos u horas cátedra y que este sindicato se reserva a la justicia cuando el derecho a la información a través de un amparo pueda ser ejercido en plenitud. Llama poderosamente la atención que se destinen según el propio Ministerio para proyectos especiales 1.097 cargos y 13.702 horas cátedras y lo que nunca pudimos saber: ¿cuántas de estas son cobradas por personas que nada tienen que ver con educación?”, amplía en cuestionamientos.

“Visiblemente, el Ministerio de Educación es el aparato donde la corrupción es moneda corriente, y basta solamente un dato para reflejar el estado de situación en Educación y en ese sentido, tenemos que decir al gobierno y a la ministra que por lo menos se pongan de acuerdo ya que teníamos conocimiento hace unos años atrás por dichos del Gobierno que la cantidad de docentes en la provincia era de 35 mil, pero sorprendentemente en inicio del presente año escuchamos al ministro de Hacienda diciendo que éramos 40 mil, para que a mediados de año la ministra hablara de 45 mil y ahora a fin de año nos enteramos que somos 52 mil agentes, no quiere decir esto que sean todos docentes”, dice SITECh Federación. A partir de esto, determina que “si esto fuera verdad, tendríamos un sistema educativo de primer orden, pero desgraciadamente la conclusión es enteramente diferente, y es que la corrupción ha penetrado profundamente el sistema educativo y la calidad educativa es el relato de este gobierno porque lo que en realidad hay es un gran ajuste a la escuela de gestión estatal. No es difícil entender que el crecimiento de docentes no viene de la mano de la creación de escuelas, ya que a confesión de parte la Ministra manifestó que no ha creado escuelas de gestión estatal, como tampoco desde su gestión ha creado escuelas de gestión privada o social, pero lo que no pudo explicar es el crecimiento en más del 50 por ciento de cargos docentes”.

Por todo esto, concluye que “la interpelación ha pasado, pero cada uno de los conflictos por los que se ha propiciado la misma permanecen latentes, evidentemente no solo culminaremos un año de profundo malestar para los trabajadores docentes, sino que de persistir esta política de ajuste, arbitrariedad, partidismo, amiguismo y autoritarismo el 2.019 nos encontrará en las mismas condiciones y con las mismas fortalezas para hacer frente a la embestida del gobierno”.