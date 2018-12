Interpelación a Mosqueda: Cambiemos la acusa de conducirse con "soberbia", “incapacidad” y “desinformación”

Diputados provinciales del bloque UCR- Cambiemos hicieron un balance de la jornada de interpelación a la ministra de Educación, Marcela Mosqueda. Al respecto señalaron que en todo momento la funcionaria se condujo con “soberbia”, mostró “incapacidad” y “desinformación. Del mismo modo cuestionaron la presencia dentro del recinto de militantes con cartelería de campaña para acompañar su exposición.

“La ministra de Finlandia”

Los legisladores remarcaron la “soberbia e irrespetuosidad” con que se condujo la funcionaria provincial “Convirtió la sesión en un acto político del justicialismo, se permitió el ingreso al recinto de militantes con pancartas de campaña y se negó la participación de referentes gremiales, en todo momento descalificó la convocatoria, a las entidades sindicales a la que tildó de un ayuntamiento de personas sin funciones estatutarias”, y al propio cuerpo de diputados como parte un “circo político” por haber avanzado en el pedido de interpelación. A todo esto, acotaron que “en todo momento se dirigió al cuerpo como si su gestión atesorara los niveles y resultados educativos de Finlandia, y en rigor de verdad es parte responsable de que en nuestra provincia en los últimos tres años se haya perdido un ciclo lectivo completo por reclamos no atendidos entre otras irregularidades”.

“La caja única”

“Parece que no tomaron conciencia de los datos alarmantes que proporcionaron en la sesión a la que calificaron de ‘una hermosa experiencia’, por ejemplo que el presupuesto que debe contemplar las necesidades del sector educativo no lo define ni tiene injerencia el Ministerio de Educación en virtud de un Decreto de 2.015 que crea la ‘caja única’ sobre la cual solo dispone el Ministerio de Hacienda, la misma caja que autoriza al gobierno a gastar 430.000 pesos por día en publicidad, el propio Subsecretario de Infraestructura Gabriel Lemos dijo desconocer datos referidos a la inversión en infraestructura educativa contenidos en el Presupuesto 2.019”, expusieron los legisladores provinciales de Cambiemos.

Salarios

“En materia de salarios, admitieron que solo se convocó a la Comisión de Política Salarial solo dos veces este año y en forma tardía, el 23 de febrero y el 6 de marzo, con el ciclo lectivo en marcha, y brindaron datos de dudosa consideración como que el aumento que se otorgó al sector docente este año alcanza el 25 por ciento promedio”, sostuvieron.

“¿Educación pública paralela?”

Los diputados provinciales de UCR- Cambiemos expresaron su asombro al encontrarse con una ministra de Educación que en todo momento fundamentó su funcionamiento en “el fracaso” de la escuela pública tradicional. “Dijo que en las escuelas con esta modalidad están presentes en los sectores más vulnerables, que dictan clases 190 días al año ya que sus docentes no hacen paro porque tienen un auténtico compromiso con los niños, que hay menos deserción y una mayor inclusión, realmente hizo una defensa irrestricta de lo que a nuestro parecer funciona como una educación pública paralela con fines políticos bajo una modalidad que no está reglamentada, han provocado el desplazamiento de los docentes tradicionales por otros que en muchos casos no tienen título habilitante”, remarcaron.

Comedores Escolares

“Reconoció las tremendas irregularidades que provocaron que durante meses los niños no pudiesen acceder a lo que en muchas ocasiones es el único alimento que reciben en el día, la falta de rendiciones en tiempo y forma por años que finalmente llevara a que desde la Nación se les quitara la administración de los comedores para pasarla a la órbita de Desarrollo Social”, expresaron.

Obras

“En este sentido reconocieron que todos los establecimientos educativos que se construyen en la provincia, que desde que asumió el Gobierno Nacional de Cambiemos suman 108 en Chaco, son financiados en un 100 por cienti por la Nación, por lo tanto nos preguntamos: ¿en qué se invierte lo destinado a obras en los presupuestos provinciales?”, dejaron el interrogante

No hay voluntad política

Finalmente, señalaron que “Nos hubiese gustado encontrar una ministra y equipo consustanciados con la realidad educativa de la provincia, con la necesidad de que niños y docentes estén en las aulas 180 días al año, especialmente cuando sobre algunos de ellos, incluso la propia titular de la cartera educativa, recaen denuncias penales por irregularidades en la función, sin embargo no vimos voluntad de construir los consensos para garantizar el derecho a la educación”