Interpelación a Mosqueda: "Es un circo con tinte político"

Este miércoles 13, se inició a las 10.50, en la Cámara de Diputados del Chaco, la Sesión Extraordinaria para interpelar a la ministra de Educación, Marcela Mosqueda. Dieron el quórum 23 legisladores, a la sesión que fue presidida por el vicepresidente de la Legislatura, Juan José Bergia.

Ante una multitud de público que desbordó el recinto y las inmediaciones, la ministra acompañada de su gabinete, comenzó expresando: ”Vengo a defender el derecho que tienen los estudiantes y los docentes a estar en las aulas los 180 días de clases, que establece anualmente el calendario escolar, porque eso es lo que la sociedad reclama”, expresión que minutos antes declaró a los medios de prensa presentes.

La titular de la cartera educativa estaba acompañada por todo su gabinete: los subsecretarios de Educación, Nélida Wisner; de Calidad y Equidad, Analía Flores; de Interculturalidad y Plurilingüismo, Ricardo Roszezuk; de Infraestructura Escolar, Gabriel Lemos; de Gestión Administrativa y Financiera, Patricia García; y de Relación con la Comunidad Educativa, Edgardo Pérez. Además, las directoras generales de Gestión Educativa, Sonia Krilich; de Planeamiento y Evaluación Educativa, Raquel Suszko; de Políticas Socioeducativas, Mariana Bergara; de Niveles y Modalidades, Alejandra Leal Chudey; de Ciencia y Tecnología, Noemí Dagnino; así como el director de Asuntos Jurídicos y Control de Gestión, Edgardo Aguirre Hayes; asesor legal, Matías Ghiggeri, y, contador, Christian Jovanovich; el coordinador de la cartera educativa, contador Alejandro Gabassi.

Mosqueda: "Es un circo con tinte político"

Al iniciar su exposición la ministra, se refirió a las inmunidades que le otorgan el artículo 144º y artículo 102º de la Constitución Provincial, tanto a los ministros como a los diputados, por lo que estimó resulta importante destacar que esta interpelación surge de “un pedido expreso de los gremios que integra el Frente Gremial Docente…”, y en tal sentido, aclaró que “dicho grupo de personas, asociaciones o mejor dicho, supuestos gremios agrupados sin personería jurídica, a quienes no les interesa en lo más mínimo el objetivo de la existencia del Ministerio que conduzco, y de la escuela misma, los niños, los alumnos. Llama poderosamente la atención, que miembros de este cuerpo legislativo, que hoy me interpelan, hayan delegado sus atribuciones en este grupo de personas, sin importar si los mismos se encuentran en legal forma constituidos, o mejor dicho, si aquellos que se dicen ser representantes de tal o cual asociación sindical, se encuentran o no en ejercicio de las funciones estatutarias, entendiendo que para lograr un mejor Estado, y vivir en un pleno ejercicio del estado de derecho, previo a recibir peticiones en el carácter colectivo, nos debemos cerciorar de la legalidad del origen de las peticiones”, expresó.

Citó la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, para luego señalar que "el Frente Gremial Docente carece de personería gremial" por lo que consideró “es un aglomeramiento de voluntades sin reconocimiento legal”, y “por ende sin representación gremial legal como un conjunto de asociaciones sindicales”.

Además, dio un extenso informe sobre las situaciones legales de las entidades gremiales como SITECh Federación advirtiendo que “ésta se encontraría acéfala, porque tendría vencido el mandato, según los autos caratulados, citando “Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Educación del Chaco s/ amparo – Expediente N° 9.721/18, que tramita por ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco, se ha incorporado contestación de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del actual Ministerio de Producción y Trabajo al oficio librado en la mencionada causa por el cual se informa. Indicó que “no es la única que presenta irregularidades, sino que también tenemos supuestas asociaciones sindicales que la integran que ni siquiera ostentan la inscripción gremial tales como SITECH SAN FERNANDO, FESICh Castelli, SITECh Centrochaqueño, SITECh Las Breñas, SITECh Castelli, SITECh San Martín, SITECh Bermejo, SITECh Tres Isletas, SITECh Almirante Brown, todos los cuales se encuentran en las sombras legales, o mejor dicho, no son siquiera personas jurídicas”.