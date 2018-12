SITECh Federación reafirma cuestionamientos a diputados provinciales oficialistas

SITECh Federación salió a responder aseveraciones de la diputada provincial Liliana Spoljaric, quien negó que los diputados oficialistas salieran por la ventana cuando tenían que tratar el pedido de interpelación a la ministra de Educación, Marcela Mosqueda. Reafirma que “no salieron por la puerta principal de la legislatura porque no pueden mirar a los ojos a los numerosos docentes que estaban frente a la Cámara de Diputados, y al mismo tiempo rechaza la campaña de desprestigio contra este sindicato que implementan algunos diputados obsecuentes en consonancia con la ministra Mosqueda”

El sindicato que encabeza Eduardo Mijno le recuerda a la diputada que “por tres semanas seguidas, ella junto a sus pares del oficialismo quitaron quórum para proteger a la ministra e impedir de esta forma que sea interpelada en debido tiempo, cuestión esta que no pudieron sostener y la maniobra dilatoria terminó por patear la interpelación a escasas horas de Navidad con la clara intención de desgastar y desmovilizar a la docencia que miércoles tras miércoles se hizo presente en la Legislatura”.

SITECh Federación habla de una nueva “maniobra”, responsabilizando a la ministra Mosqueda de modificar el calendario escolar ex profeso, “para extorsionar a los docentes e intentar que no puedan concurrir a la interpelación ya que el jueves 13 se dispuso, imprevistamente, la jornada de capacitación en todos los establecimientos de la provincia, exceptuando a las Escuelas de Gestión Social que están liberadas para acompañar a la ministra de Educación y proteger su kiosco”, menciona.

“En relación al proyecto que se puso a consideración, el pasado miércoles 5 de diciembre sobre la suspensión de cerrar cursos por falta de matrícula y dejar sin trabajo a más de mil docentes y al mismo tiempo la convocatoria a un debate amplio a toda la sociedad a través de un Congreso Pedagógico Educativo para fortalecer la escuela pública de gestión Estatal, esa diputada se negó al tratamiento junto con su bloque, no interesándole los instrumentos legales que disponen la baja de los docentes al 21 de diciembre, pasando el proyecto a la comisión de Educación”, acusa SITECh Federación.

“En este sentido, uno de los argumentos esgrimidos por el bloque oficialista fue el que no contaban con información y que el bullicio de los docentes no le permitía a la diputada ‘pensar’ adecuadamente. Pero la sorpresa la tuvimos hoy, cuando los diputados oficialistas que integran la Comisión de Educación no se presentaron para dar quórum y tratar el proyecto, teniendo suficiente tiempo de obtener la información necesaria para el análisis y sin bullicio alguno”, expone el sindicato docente. Ante esto, considera que “se confirma una nueva maniobra dilatoria ya que los dos argumentos esgrimidos por el oficialismo caen por su propio peso”.