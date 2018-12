La FEChaco convoca a una tarea conjunta para dar solución a los cortes de ruta y las usurpaciones

Con la presencia de más de 300 empresarios pymes de toda la provincia y autoridades tanto provinciales como municipales, la Federación Económica del Chaco realizó este viernes su Cena de Fin de Año, en el Salón de la Sociedad Rural del Oeste Chaqueño, de Las Breñas.

El presidente de FEChaco, José Luis Cramazzi, agradeció la presencia de autoridades, al empresariado chaqueño y a todos los presentes. “Hoy no es oportuno hablar de tarifas, impuestos, presión tributaria, municipal, nacional y creo que estamos para despedir el año y festejar”, dijo en el inicio de su discurso.

Consideró que “para el 2.019 tenemos que trabajar conjuntamente entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y las entidades intermedias en dos flagelos importantes: los piquetes y cortes de rutas, y las usurpaciones, que nos perjudica a todos los chaqueños”.

“La Federación tiene casi 70 años y creo que es un ejemplo y orgullo para los chaqueños, hoy en nuestra entidad madre que es CAME tenemos representación chaqueña a través de un secretario gremial, un secretario ejecutivo, un vicepresidente en CAME Joven y la presidente de Mujeres CAME a nivel nacional, a quienes los apoyamos desde la Federación y desde las 42 cámaras que hoy integran esta entidad”.

Asimismo, anunció que recientemente las cámaras de comercio de Santa Sylvina y Barranqueras se han asociado a la Federación Económica y próximamente se sumarán la de Fontana y Gancedo.

Swistoniuk bregó por la obra de pavimentación de ruta 6

Por su parte, el titular de la Asociación de Comercio, Industria y Producción de Las Breñas, Raúl Swistoniuk agradeció al gobernador Domingo Peppo, al vicepresidente regional NEA de CAME, Fabián Hryniewicz, al presidente de la Federación Económica del Chaco, José Luis Cramazzi y a todos los dirigentes de cámaras y colegios profesionales por participar de la cena de fin de año.

Asimismo, destacó al empresario breñense Edgardo Dziuma, titular de la empresa ELD Hidrófila, por su distinción con el premio Joven Empresario del Chaco 2018 entregado por la FEChaco Joven.

“Estos logros son posibles gracias al acompañamiento de la cámara de comercio local y las de de todas las localidades aledañas, quienes contamos con el apoyo de Federación Económica y CAME”, resaltó el dirigente.

También, recordó al gobernador el pedido que impulsa hace tiempo junto a entidades de Las Breñas: “Seguimos y seguiremos bregando por la obra de pavimentación de Ruta 6”.

Peppo valoró la tarea conjunta con la FEChaco

El gobernador destacó “la valoración de las personas que hace la actividad económica de nuestra provincia” y reconoció que este año “hubo un escenario difícil” en el sector.

“Hemos tenido pérdidas de empleos pero en comparación con otras provincias ha sido mucho menor, ese sostenimiento del empleo tuvo que ver con empresarios de todos los sectores y al tener que despedirlos fue un dolor grande”, sostuvo.

Resaltó que a nivel nacional siempre defendió los intereses de la provincia y remarcó que “tengo una responsabilidad de hacer hasta lo imposible para que crezca la economía de nuestra provincia”.

A su vez, destacó la tarea junto a dirigentes de la Federación Económica: “Pudimos sentarnos en una mesa madura que nos permitió superar situaciones difíciles y plantearnos hacia adelante un escenario de lucha pero sobre todo buscar objetivos comunes”.

Presentes

Estuvieron en la cena, el gobernador Domingo Peppo junto a su esposa, la titular de la Fundación Chaco Solidario, Emilse Nanoff Penoff; el ministro de Industria, Gustavo Ferrer; los intendentes de Coronel Du Graty, Villa Berthet y Gancedo, Juan Carlos Polini, Atlanto Honcheruk y Alberto Korovaichuk respectivamente; el gerente de la sucursal del Nuevo Banco del Chaco de Las Breñas, Adrián Tripel; y el vicepresidente regional del NEA de CAME, Fabián Hryniewicz; y el presidente de la Sociedad Rural de Las Breñas, José Luis Schahovskoy.

Por parte de FEChaco, además de la Comisión Directiva, participaron representantes de las cámaras de comercio asociadas de Resistencia, Santa Sylvina, Quitilipi, Pampa del Infierno, Comerciantes Cristianos, Comercio Exterior, Pampa del Indio, Departamento Bermejo, Machagai, Sáenz Peña, Villa Ángela, General Pinedo, Las Breñas, Charata, San Bernardo, Jóvenes Empresarios, Presidencia de Plaza y Miraflores. Además, estuvieron referentes de APAS Chaco, Colegio de Corredores Inmobiliarios, Asociación Transportistas de Cargas de Resistencia, Centro de Panaderos del Chaco, entre otros.