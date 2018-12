Facturas de luz: Corregido advierte con una acción de amparo

El defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, volvió a referirse a las irregularidades que presentan las facturas de la empresa provincial, las cuales provocaron la entrada de varios reclamos en la institución que encabeza.

Sobre la situación, explicó: “Como defensor del pueblo accioné contra el Estado Nacional, contra el ex Ministerio de Energía de la Nación, nunca contra SEChEEP, de manera que jamás pudimos haber perjudicado a SEChEEP desde la Defensoría del Pueblo”.

Luego, amplió: “cuando sale una cautelar a favor de la Defensoría del Pueblo que obligaba a la Nación a retrotraer tarifas, para el cumplimiento de esa orden judicial SEChEEP debía modificar su soft y poner los nuevos valores, pero ya había un período facturado”. Tras ello, “hubo una orden de no distribuir esas facturas ya impresas y de esa manera comenzó el atraso en la facturación”, apuntó.

“Luego tardaron tres meses más en modificar el soft de Ecom, que es la empresa encargada de imprimir la factura de SEChEEP”, sumó el ombudsman.

Cabe señalar que la medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo fue tras el incremento arbitrario del valor de la energía eléctrica en el 2.016, ya que se lo realizó sin audiencia pública. En el 2.017 y 2.018 el Ejecutivo Nacional convocó a audiencia pública pero no dio la información correspondiente, por lo que también hay acciones iniciadas.

Además, recordó que “SEChEEP quiso recuperar las 4 facturas no emitidas cobrando dos períodos en un mes; desde la Defensoría del Pueblo recomendamos que no se realice esa metodología teniendo en cuenta que la gente no podía pagar”.

“Luego, SEChEEP optó por el actual plan de financiamiento de dividir esos 4 meses atrasados en tres cuotas cada uno, pero cometió un error en la facturación al no informar al usuario los kilovatios consumidos, por lo que ahora se recomendó a la empresa provincial que informe qué está cobrando; esperaremos la respuesta o iniciaremos una acción de amparo”, advirtió el ombusdman de Chaco.

“La deuda con CAMMESA no influye”

Sobre versiones que indican que el problema de los altos valores de la energía eléctrica corresponden a la deuda con la empresa generadora, CAMMESA, Corregido dijo: “En el año 2015 la energía valía 25 centavos, ahora más de 4 pesos. Con un consumo mínimo ya se alcanzan los 3.000 pesos. Eso ya no es un problema de facturación, es lo que vale la energía para el gobierno nacional”.

“No sólo son los más pobre los que no pueden pagar la luz, sino que es un problema que atañe también a la clase media y pequeños empresarios. Detrás hay una gran estafa porque en Argentina no sabemos cuál es el valor de generación del kilovatio de energía, no sabemos el costo de transporte energía, porque las audiencias son fraudulentas”, consideró.

“Para el 2.019 hay un programa nacional para eliminar todos los subsidios de la energía eléctrica, para este gobierno es una filosofía que el pueblo argentino pague la energía lo que vale”, acotó.

Por otra parte, se refirió a dichos de dirigentes políticos provinciales pertenecientes al mismo sector del gobierno nacional y dijo: “Le hacen creer a la gente que el valor de la tarifa lo impone SEChEEP, y el valor de la tarifa es impuesto por el gobierno nacional que ellos defienden”.

Para finalizar, Corregido aseguró: “Con el defensor del Pueblo formoseño hemos solicitado al Ejecutivo Nacional tarifas diferenciales para la zona del NEA, teniendo en cuenta diferentes factores que nos hacen merecedores de ese beneficio. Nunca recibimos una respuesta que satisfaga nuestras necesidades. Es más, el ministro de ese momento, José Aranguren, expresó sobre el reclamo: 'Este modelo es lo que votó la gente'”.