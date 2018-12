Inicia la ronda de consultas de la modificación de la Ley de creación del IDACh

La ronda de consultas de las iniciativas para la modificación de la Ley de creación del IDACh inicia en el ex predio de la Ferichaco. Participan autoridades del instituto.

En Presidencia Roque Sáenz Peña, en el ex predio Ferichaco, se inició la socialización de los cinco (5) proyectos que están siendo analizados en la comisión de Pueblos Indígenas del Poder Legislativo, iniciativas que pretenden la modificación a la Ley 562-W- (antes 3258) por la que se creó el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACh). Estos cambios están siendo debatidos y consultados a los pueblos originarios para recibir los aportes de las propias comunidades qom, moqoit y wichi y lograr una adecuación a la normativa vigente, encuentro que cuenta con la participación de las autoridades del IDACh.

La mesa de exposición fue presidida por la titular de la comisión de Pueblos Indígenas diputada Claudia González, acompañada de sus pares integrantes, Andrea Charole (vicepresidenta), Gladis Cristaldo, y Gustavo Corradi, y la participación del diputado provincial Ricardo Sánchez; el presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño Orlando Charole, la ex legisladora Inocencia Charole y parte integrante del directorio del IDACh.

Esta Jornada consultiva tiene como objetivo dar a conocer a los pueblos originarios las distintas iniciativas que están en tratamiento en la comisión de Pueblos Indígenas y a partir de ello recibir los aportes y sugerencias de las propias comunidades e ir construyendo una propuesta consensuada para luego ponerla a consideración. Los proyectos en cuestión son los siguientes: PL 351/11 de los ex diputados Inocencia Charole y Egidio García; PL 593/14 del ex diputado Orlando Charole; PL 4450/14 del ex legislador Raúl Acosta; PL 3896/16 de la actual presidenta de la Comisión, Claudia González; y PL 5049/16 de la presidenta del Poder Legislativo, Elida Cuesta y de Ricardo Sánchez.