Cambiemos presenta medida cautelar y denuncia contra facturación de SEChEEP

Diputados provinciales del interbloque Cambiemos dieron a conocer en conferenciad de prensa los alcances de la medida cautelar a la que hace lugar la justicia provincial y que ordena a SEChEEP se abstenga de cobrar la suma de pesos consignada en las facturas como “Cuota 5,6,7,8/2.018 tal lo dispuesto en Resolución Ministerial 1.076/18" en el vencimiento correspondiente al periodo 9/2.018.

Peche: “Pretenden que la deuda que generaron ellos, la paguemos todos”

El titular del interbloque Cambiemos, Carim Peche, señaló: “Todos pagamos la factura de la luz todos los meses, pero resulta que SEChEEP no le pagó a CAMMESA, y ahora pretenden, qué tremenda irresponsabilidad, la paguen todos los chaqueños, han pedido un crédito a la Nación para pagar esa deuda ¡Que hicieron con todo ese dinero que durante años cobraron de los usuarios y no pagaron a CAMMESA? Es gravísimo, ya denunciamos penalmente al directorio de SEChEEP por presunta malversación de fondos, también se recurrió a la justicia solicitando una medida cautelar porque la gente no puede pagar la factura de luz” .

Gutiérrez: “SEChEEP debería condonar el pago a los usuarios”

Por su parte, el diputado provincial Livio Gutiérrez remarcó el trabajo que lleva adelante el bloque de diputado en defensa de los usuarios. “Hemos iniciado una denuncia penal y una medida cautelar a los efectos de que SEChEEP se abstenga de cobrar en las boletas de los períodos 9, 10, 11 y 12/2.018 las facturaciones de mayo, junio, julio y agosto en razón de que se facturó el servicio domiciliario de energía eléctrica correspondiente los periodos 5/2.018, 6/2.018, 7/2.018 y 8/2.018 sin detallar el componente correspondiente como ser: cargo fijo, rango de consumo conforme cuadro tarifario aprobado, cargo tarifario especifico, IVA, el 10,74 por ciento de la Ley Provincial N° 3052 y modificatorias”.

En ese contexto remarcó: “La medida cautelar fue solicitada a los efectos de que la empresa SEChEEP se abstenga de cobrar la suma de pesos consignada en la factura como “361 Cuota mayo/18 Resolución Ministerial 1.076/18" en el vencimiento correspondiente al periodo 9/2.018 hasta tanto entregue facturación detallada a los usuarios y consumidores, situación que vulnera los derechos del usuario y consumidor tornando precedente la misma, así lo entendieron los magistrados al admitir en la Resolución los términos peticionados”.

Extensiva a todos los usuarios

Respecto de los alcances de la medida, Gutiérrez señaló “Será extensiva a todos los usuarios y consumidores de la provincia del Chaco que no hayan recibido la facturación del periodo Mayo/18 en forma detallada, a quienes no hayan abonado aún las respectivas facturas en relación a los períodos mayo/18 a agosto/18 como así también a quienes no hayan recibido la facturación del período mayo/18 en forma detallada, todo ello provisoriamente y hasta tanto la cuestión tenga una solución de fondo en la acción principal a plantearse”.