El Frente Gremial denuncia maniobra para impedir la concurrencia a docentes a la interpelación de Mosqueda

Las entidades sindicales que conforman el Frente Gremial Docente, quienes convocaron a una nueva medida de fuerza para los días jueves y viernes de la presente semana denuncian que, “la cartera educativa, en una nueva maniobra intenta desactivar la presencia de los docentes en la interpelación a la ministra Mosqueda, impulsada precisamente por el Frente Gremial, resuelta por la Cámara de Diputados para el jueves 13 de diciembre, a las 10 horas.”

La medida de fuerza es convocada “ante la total falta de respuestas del gobierno a todos los reclamos que conforman la larga lista de reivindicaciones del sector, y en particular al eje central que es el salarial frente a tan grave crisis en la que han sumido especialmente a la docencia chaqueña”, explican las entidades sindicales.

La maniobra denunciada por los sindicatos del Frente consiste en el “cambio de cronograma que casualmente da a conocer que la Dirección General de Niveles del Ministerio de Educación, para que la quinta Jornada institucional de la Formación en servicio los días 13 y 14 de diciembre venideros; jornada que originalmente estaba prevista para el día 7 del mismo mes, luego la corrieron al 17, y ahora –coincidiendo con la fecha de la interpelación a la máxima autoridad educativa de la Provincia-, la resuelven para ese mismo día”.

“No quedan dudas del interés manifiesto del Ministerio de Educación para intentar evitar la expresión genuina de la docencia en la Cámara de Diputados, la que indefectiblemente se llevará a cabo el día de la interpelación a Mosqueda por parte de la docencia chaqueña a través del Frente Gremial”, señala el arco gremial docente. Luego señala que “la necesidad de conocer de parte de la propia funcionaria, los fundamentos de sus políticas erráticas que vienen generando la destrucción a pasos agigantados del sistema educativo en su conjunto, el empobrecimiento vertiginoso de la docencia chaqueña, con la pérdida de no menos del 50 por ciento de los salarios de cada educador de esta provincia a raíz de las pautas salariales miserables, entre tantísimos otros puntos que no solo no tienen respuesta alguna, sino que son situaciones de ajuste brutal que se profundizan a diario…”