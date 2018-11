Operativo Aprender 2.017: Recepcionan casos de personas con dificultades en el cobro

Hasta el martes 27, Dirección General de Planeamiento y Evaluación del Ministerio de Educación año recepcionará los casos particulares de personas que no pudieron cobrar por los servicios prestados en el Operativo Aprender 2.017. Aquellos en esta situación, deben dirigirse a la Regional Educativa correspondiente.

El Ministerio de Educación del Chaco, a través de la Dirección General de Planeamiento y Evaluación, dependiente de la Subsecretaría de Educación, hizo saber que hasta el 27 de noviembre de este año recepcionará los casos particulares de personas que no pudieron cobrar por los servicios prestados en el Operativo Aprender 2.017, ya sea porque no presentaron la documentación correspondiente o por falta de papeles personales. Ante ello, se explicó que aquellas personas que están en esta situación, deben dirigirse a la Dirección Regional Educativa que le corresponde para verificar cuál es la documentación faltante; ya que, en caso contrario, el ministerio no podrá abonar.

“Los que cobraron hasta la fecha en su totalidad son los observadores, los coordinadores de cabeceras; los veedores en un 97 por ciento, porque son los que tienen recibo de sueldo –siempre hablando del Ministerio de Educación, no de privadas– y CBU. En tanto que los aplicadores hasta el día de la fecha cobraron en un 76 por ciento, a través de sus cuentas bancarias y/o recibos de sueldo del Ministerio de Educación”, indicaron desde la Dirección General de Planeamiento y Evaluación.

"A su vez, tenemos docentes sin cargo, 22 por ciento que tienen CBU pero no cuentan con recibo de sueldo y otro porcentaje menor, que también son docentes sin cargo pero que no tienen cuenta bancaria, para estos docentes se elaboraron Resoluciones para tramitar su pago, lo cual está en la vía administrativa correspondiente", detallaron.

"Es decisión política de la ministra Marcela Mosqueda y es voluntad de la directora general de Planeamiento Educativo, Raquel Suszko que los pagos que están pendientes se hagan efectivos en corto plazo", destacó la jefa del Departamento de Evaluación, Lidia Ojeda.

Además, puntualizó que "hay un 2 por ciento de aplicadores sin cargo que no presentaron documentación, quienes deben acercarse a las regionales educativas".

Precisó que "finalmente, hay un 3 por ciento de veedores de Unidades Educativas de Gestión Privada (UEGP) que no poseen CBU en el Nuevo Banco del Chaco, los mismos recibirán su remuneración paulatinamente, a medida que las cuentas vayan siendo creadas".

En la oportunidad, Ojeda manifestó que: “Si bien fue bastante dificultoso conseguir abonar a los docentes que no poseen recibo de sueldo del Ministerio de Educación ya se llegó a una solución, nosotros pedimos que tengan un poco más de paciencia, valoramos la que ya demostraron hasta hoy, porque no es fácil que el operativo de evaluación se haya hecho en el 2.017 y más para los tiempos económicos que nos toca vivir. Lo que queremos es llevar tranquilidad para que todos los actores involucrados, todos serán remunerados, señaló Ojeda.