Para ATECh, el Presupuesto del Ejecutivo para Educación "representa un ajuste enorme"

Dirigentes de la ATECh, representada en esta oportunidad por el secretario adjunto primero, Raúl Collazo, concurrió junto a otras entidades gremiales y presupuesto de la Cámara de Diputados. En este ámbito, planteó la modificación del proyecto de Presupuesto 2.019 elevado por el Poder Ejecutivo para educación, al considerar que “representa un brutal ajuste con una reducción extraordinaria de toda la estructura del sistema educativo chaqueño, traducido en la desaparición de prácticamente un 20 por ciento menos de cargos; de un 13 por ciento menos de horas cátedras; de inversión prácticamente nula para infraestructura, mantenimiento, sostenimiento…”.

ATECh expuso así mismo, “la necesidad de la modificación del proyecto de Presupuesto para Educación (2.019), porque el mismo no refleja lo que exige el artículo 47 de la Ley 3.529 –Estatuto del Docente- (Ley 647-E), la cual exige al Poder Ejecutivo la elevación de proyecto de presupuesto para garantizar el mantenimiento del valor monetario del índice de los sueldos de los trabajadores de la educación”. Además, recuerda también que “dicho artículo indica la creación de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, que no funciona en la Provincia”. Además, ATECh resaltó que “la transformación educativa ordenada por la Ley 6.691/10 –y en particular en el nivel medio-, demanda previsiones presupuestarias especiales al haberse dictado la Ley 7.616/1 que establece la protección de la estabilidad laboral de los docentes titulares del nivel y de los interinos hasta el próximo concurso”.

Así también, ATECh planteó a los legisladores “la preocupación por los cierres de cursos y divisiones, desconociéndose en gran parte por parte del gobierno, lo que ordena la mencionada Ley 7.616, lo que originó el pedido a los diputados para que se haga el seguimiento del cumplimiento de las leyes sancionadas”. De la misma forma, se indicó desde ATECh que “en ningún momento se prevén aumentos presupuestarios en el área educativa para el cumplimiento de la ley respecto a la jornada extendida y completa”.

En otro orden de cosas, ATECh esbozó “la preocupación por la indefinición de la política nacional respecto a la enseñanza de los institutos terciarios y su dependencia”, remarcando su “oposición a la dependencia de los mismos del área universitaria, haciendo hincapié en el proyecto de ley de autoría del sindicato que obra en poder de la Cámara de Diputados, para la garantización de la estabilidad laboral de todos los docentes de los institutos de educación superior de la provincia”.