Cambiemos prepara medida colectiva contra los aumentos de SEChEEP

Diputados provinciales del interbloque Cambiemos, encabezados por su presidente Carim Peche, dieron a conocer en conferencia de prensa detalles de la deuda que SEChEEP mantiene con la mayorista CAMMESA, que asciende a los 4.100 millones de pesos. También hicieron referencia al pedido de interpelación de la ministra de Educación, Marcela Mosqueda y del ministro de Salud, Luis Zapico.

El presidente del bloque, Carim Peche, señaló que “esta situación con SEChEEP lo venimos denunciando hace tiempo, una empresa que nuestro gobierno entregó en 2.007 con superávit se convirtió en deficitaria y está quebrada, de 607 trabajadores hoy hay más de 1.600, 4.125 millones de pesos se adeudan a CAMMESA y anuncian que van a tomar un crédito para pagarla ¿Dónde está el dinero de los usuarios que pagan todos los meses porque si no le cortan la luz? Salvo amigos del gobierno como clubes de futbol, o unidades básicas como la de Pampa del Indio que tiene 6 aires acondicionados y paga 0 pesos, lo mismo con lo recaudado por el cargo específico, no se sabe qué pasó con ese dinero”.

Diferencia abismal

“SEChEEP es de los chaqueños, algunos lo confundieron como que era de un partido, lo tomaron como botín de guerra y la han destrozado, y le echan la culpa a CAMMESA y o a la Nación, el valor del kilowat es el mismo para toda la Argentina, quienes fijan la tarifa son las empresas provinciales, lo que factura Corrientes, Formosa o Misiones tiene una diferencia abismal con lo que cobra SEChEEP”, aseguró Peche.

Medida colectiva

Y adelantó que “A los usuario les decimos que no los vamos a dejar solos en esta lucha, no vamos a bajar los brazos, estamos analizando una medida colectiva para proteger el bolsillo de la gente, esto de las 12 cuotas no es más que el resultado del desmanejo, es una locura, los usuarios recibirán la factura con el monto del mes más la cuota”

La justicia

Sobre otras denuncias en la Justicia que no han avanzado y la responsabilidad de los organismos de control dijo: “Yo tengo esperanza en la Justicia, la actuación de un fiscal o de un juez no hace a la justicia, y debemos aceptar sus decisiones, no debe ser buena cuando nos favorece y mala cuando no lo hace, el que comete un delito tiene que ir preso y devolver lo que se robó, sea quien sea, desde el gobernador para abajo, la corrupción no es patrimonio de un partido, un poder del Estado o un organismo, siempre tiene nombre y apellido”.

La Fiduciaria

En relación a la Fiduciaria del Norte, fue tajante: “Es la caja negra, tiene más de 85 fondos fiduciarios, esta administración pública provincial está atravesada por la corrupción de punta a punta, sin ahondar en que hay medio gabinete preso y la otra mitad sospechada de corrupción ¿Qué puede ser más indignante que se roben 200 toneladas de leche destinada a los niños y familias humildes?”, se preguntó el titular de la bancada provincial de Cambiemos.

Las 2.000 Viviendas

Peche recordó también el tema de fondos nacionales para la construcción de 2.000 viviendas que se cobraron y no se hicieron. “Fue entre 2.011 y 2.015, esta imputados el gobernador Domingo Peppo que en ese entonces era el presidente del Instituto de Vivienda, y Jorge Capitanich era el gobernador y responsable de los controles”, disparó.

Mosqueda: En tres años se perdió uno de clases

Consultado sobre el pedido de interpelación a la ministro de Educación de la provincia, Marcela Mosqueda, Peche indicó que “No tenemos los votos necesarios, somos minoría y el oficialismo no quiere que la interpelemos, no da quórum, deben creer que la educación est bien, en estos últimos tres años se ha perdido uno de clases”.

Sobre la interpelación al ministro de Salud Luis Zapico, el legislador expresó “Debe explicar lo del robo de la leche, si yo fuera el gobernador ese ministro no dura un minuto, el gobernador es el responsable político de los actos de sus funcionarios”.

Gutiérrez: "Queremos saber dónde está la plata de los usuarios"

En tanto, el diputado provincial Livio Gutiérrez señaló que “Capitanich dejo una deuda de casi 800 millones de pesos con CAMMESA y durante la gestión de Peppo eso se ha convertido en un bola de más de 4.100 millones de pesos, por eso hemos presentado una denuncia penal contra todo el directorio de SEChEEP en virtud de que en la semana tomamos conocimiento de un nuevo endeudamiento por 4.125 millones pesos para pagar esa deuda”.

“Por eso pedimos a la Justicia que investigue, no es normal que esta deuda sea tan enorme y atroz, deuda que implica menos insumos en hospitales, menos aumentos de sueldo, queremos saber dónde está la plata de todos estos años de quienes pagamos las facturas y ellos no pagaron a la empresa que les vende la energía”, enfatizó Gutiérrez.