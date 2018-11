Intendentes justicialistas encienden alarma ante embestida "gustavista"

Un grupo de intendentes del Partido Justicialista expresó su preocupación por lo que calificó como un “debilitamiento político” al que estaría siendo sometido el partido gobernante en manos del espacio que responde al dirigente Gustavo Martínez. Para los mandatarios, “no hay dos o tres proyectos: hay uno solo y es el de Domingo Peppo, y el que no lo respalde tiene que dar un paso al costado”.

El creciente malestar de los jefes comunales se puso de manifiesto este miércoles luego de que la presidenta de la Cámara de Diputados, Élida Cuesta, intentara forzar el tratamiento sobre tablas del proyecto de intervención de Juan José Castelli acompañando el pedido del interbloque Cambiemos. “Justo cuando todos estamos de acuerdo en la necesidad de fortalecer el peronismo de cara al 2.019, un grupo de dirigentes quiere hacer pasar por institucional una disputa política. No les importa llevarse puestos a sus propios intendentes con tal de lograr sus objetivos”, expresaron los jefes comunales.

Los mandatarios vieron en la postura de Cuesta, también referente de la línea interna encabezada por Gustavo Martínez, una acción “abiertamente hostil”, ya que “no sólo quiso intervenir un municipio, sino que más tarde lamentó públicamente que su propio bloque no la acompañara”, y sostuvieron que “mientras nuestros pueblos buscan dejar de lado las diferencias y fortalecer el frente interno, algunos quieren aniquilarlo, pero si tienen un proyecto alternativo u otra identidad, que fijen su postura”.

Funcionarios en la mira

Más allá de la disputa partidaria, los intendentes esperan “con ansias” que el gobernador Domingo Peppo regrese a la provincia tras su misión comercial en Washington para conocer su mirada al respecto. “Creemos que si no se comparte el alineamiento político del gobernador y del Frente Chaco Merece Más, es un contrasentido que algunos funcionarios sigan si no se sienten parte del espacio, por ello debieran abandonar el proyecto en el que no creen”, advirtieron.

Los intendentes esperan poder reunirse en la semana entrante, un escenario posible sería Corzuela, dado que su jefe comunal es uno de los que encabezan este pensamiento y la convocatoria consideran será muy amplia dado que la preocupación es importante así como la necesidad de fijar clara posición sobre el tema.