Catarata de reclamos de trabajadores judiciales ante el STJ

Este viernes se celebra el Día del Empleado Judicial pero lejos de los festejos de rigor, esta semana presentaron más de 600 reclamos ante el Superior Tribunal Judicial. Según contabilizaron, son 373 en demanda de la incorporación del ítem de riesgo visual y 238 de recomposición de sus haberes en virtud de la pérdida del poder adquisitivo de la última década. Sin la intervención de los sindicatos, los 611 escritos se presentaron en apenas 7 días.

“El volumen de presentaciones, teniendo en cuenta que invariablemente se han hecho sin apoyatura institucional de ninguna especie, es la mejor vara de medida sobre el tamaño de la degradación salarial que padecemos. No es el entusiasmo, es la desesperación la que nos mueve", consideró Cristian Caminos secretario de la Fiscalía de Cámara en lo Contencioso Administrativo y referente de los judiciales.

Además de esos dos reclamos, judiciales jubilados continúan presentando escritos ante delegaciones del InSSSeP de toda la provincia, también por una recomposición salarial pero que contemplan especialmente el agravamiento de su situación particular: el promedio inflacionario aplicado solamente a medicamentos supera al promedio general, devaluando aún más los haberes de los jubilados que los de los trabajadores activos.

Otro reclamo que ya comenzaron a presentar es por los ítems 343 y 348, “asignacion” y “asignación no remunerativa”, respectivamente, que perciben todos los trabajadores con excepción de los que no tienen hijos. El primero por 240 pesos y el segundo por 200 pesos. La última actualización del 343 fue en el 2.010 y no se modificó desde entonces. Ambos fueron concebidos como no remunerativos y no bonificables pero el reclamo promueve su incorporación al rubro salarial, su actualización y un cobro retroactivo.

En todos los casos, se trata de presentaciones formales ante el Superior Tribunal de Justicia que obligan a la autoridad judicial máxima provincial a dar una respuesta del mismo tenor.

Los escritos seguirán presentándose a diario, aseguran. Por su parte Caminos sostuvo: “Puesto que, como decía Estrada, las fantasías políticas son pecados que no pagan los teorizadores sino los pueblos; salarios cada vez más fantasiosos nos imponen el realizar cada vez más presentaciones".