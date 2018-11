Pedido de interpelación a Mosqueda: "La actitud de los diputados oficialistas fue una nueva maniobra", afirma SITECh Federación

SITECh San Fernando acompañado por delegados de escuelas junto a numerosos docentes fueron testigos de lo que consideraron “una nueva y reiterada maniobra por parte de los diputados oficialistas para proteger a la ministra de Educación, quitaron el quórum para que el proyecto de interpelación no pueda ser tratado, y tal la lo hicieron la semana pasada debieron retirarse por la puerta trasera ya que no pueden mirar a los ojos a los docentes”, sentenciaron.

“Queda claro que el accionar de los diputados oficialistas en la práctica es claramente violatorio de la Constitución Provincial y anti democrático en esencia, ya que las condiciones y requisitos exigidos por la misma, consiste en que para que se produzca la interpelación se debe tener el acompañamiento de 11 diputados como mínimo, condición ampliamente superada ya que el proyecto de interpelación fue refrendado por 14 diputados”, planteó SITECh Federación. Al respecto, aseveró que “evidentemente, la estrategia no era otra que repetir el mismo esquema, primero tratar el tema y maliciosamente postergarlo para el último punto del temario, para luego vilmente al momento del tratamiento dejar sin quórum la sesión, lo que se constituye en un hecho repudiable ya que teniendo el requisito esencial para hacer efectiva la interpelación, por la farsa invención de “foros de protección” los diputados del Frente Chaco Merece Más no permiten poner la fecha para hacer efectiva la interpelación, situación ésta que en cualquier provincia sería un trámite normal”.

Asimismo, señaló que “se cumplió lo denunciado oportunamente por el Frente Gremial Docente, cuando afirmamos que la reunión de Comisión de Educación del martes era una pantalla para intentar diluir la interpelación, presentándola a la ministra como abierta al dialogo y dispuesta a brindar información, cuando es sabido que la propia comisión de Educación sufre el autoritarismo de la titular de la cartera educativa, cuando no contesta los pedidos de informe, o cuando este sindicato amparándose en la Ley de Acceso a la Información ha enviado cartas documentos pero jamás obtuvimos respuesta alguna”.

“Se confirma que la reunión del martes 13 fue de amigos, teniendo en cuenta que el pedido de algunos diputados para que pudieran ingresar referentes del Frente Gremial Docente, fue negado por la ministra de Educación y obedientemente por la presidenta de la Cámara de Diputados con el absurdo argumento de que el frente no está ‘reconocido’, lo que demuestra un desconocimiento supino de la vida sindical, ya que un frente se constituye solamente con la voluntad de los gremios que coordinan acciones para llevar adelante un lucha, sin tener funcionamiento orgánico”, sostuvo el sindicato que encabeza Eduardo Mijno. Luego, disparó: “Una vez más, Mosqueda intenta desprestigiar a SITECh Federación con declaraciones falaces en las que expresa que este sindicato no está reconocido por el Ministerio de Trabajo de la Nación, cuestión esta que lleva a la conclusión que para esta ministra y para algunos diputados que se prestan a esta operación, los sindicatos se definen por ‘papelitos’, práctica conocida que supedita la vida sindical a la afinidad que tengan los sindicatos con el gobierno y los organismos de control, es decir para que esto quede claro, si el gremio es oficialista ‘el papelito’ es automáticamente entregado, si el gremio es independiente el ‘papelito’ demora años y no podes ser reconocido. No obstante, queremos aclarar para que ya se termine esta maniobra que la intentaron todos los gobiernos, que SITECh Federación tiene todos ‘los papelitos’ por lo que haremos llegar a la presidenta de la Cámara y al bloque oficialista toda la documentación”.

“No hay duda de que el blindaje de los diputados oficialistas, que por más de un mes, sesión tras sesión han brindado a la ministra, demuestra que Mosqueda no puede dar explicaciones de su accionar”, consideró este sindicato docente para luego afirmar que “la maniobra de dejar sin quórum, solo a efectos de no tratar la interpelación, deja al descubierto que el discurso unificado por parte del oficialismo de que la ministra puede dar cuentas de todo, es solo una entelequia”.

“Por lo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que todo el montaje orquestado por el oficialismo es lisa y llanamente porque la ministra Mosqueda no puede dar cuentas públicamente en un ámbito democrático y ante la presencia de docentes, sobre el ajuste, la represión y la corrupción dentro del Ministerio de Educación”, reafirmó.