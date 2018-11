Con pizzas financian gastos de la fiesta de Egresados, en la EGPS Nº barrio Emerenciano

Con la venta de pizzas se cubren los gastos de certificados a entregar a alumnos que terminan sus estudios en la Escuela Pública de Gestión Social Nº 2 barrio Emerenciano, como también gastos propios de actos y hasta la recepción y fiesta de alumnos que finalizan sus estudios y que la escuela le organiza a sus estudiantes. Destacan desde la entidad educativa que la preparación con cada uno de los detalles se concreta “con mucho esfuerzo sin pedir un peso al Estado. Todo autogestionado, producto de actividades financieras de profes”.

“La inclusión por medio de la educación es sinónimo de compromiso con el alumno en todos los sentidos ¿Quién no soñó con su fiesta de recepción donde la familia celebra el logro y la comunidad educativa se junta en ese sentido?”, expresó Marcela Acuña, referente de la agrupación Mujeres al Frente del movimiento Emerenciano.

“Cómo no estar y ser parte de ese momento único del alumno, que a veces no tiene los medios económicos para poder solventar esa fiesta tan anhelada. Y es allí donde estamos en su mismo corazón, entregando lo mejor de nosotros, como nos enseña Emerenciano, por aquel que no tiene nada y que lucha por mejorarse día a día”, señaló la dirigente social.

“La recepción es su alegría, donde se unifican muchas cosas pero que se resume con la palabra felicidad”, resaltó.

Dejó en claro, Acuña que “sonido, luces, mesas. escenarios, brillo, mantelería, transporte, todo paga la Escuela Pública de Gestión Social Nº 2 barrio Emerenciano sin ayuda del Estado, cubriendo estos gastos con venta de pizzas, rifas y parrillas, donde la marea roja muestra su solidaridad. Teniendo lágrimas de felicidad como premio a un esfuerzo descomunal de profes y militantes socialistas”.

Agradeció “a la comunidad por colaborar con la compra de cada pizza o de cada número de rifa, empanadas, pollos, etc, se ve traducido en actos como éstos, donde la dignidad del esfuerzo es la mejor escuela”.