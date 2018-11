Invitan a la Masterclass de zumba

Se viene la Masterclass de zumba gratuita el 24 de noviembre en el club Chaco For Ever. Contará con la presencia de la instructora internacional Karina Rocha y más de 90 instructores en escena.

La Masterclass de zumba está destinado al público en general y se realizará el 24 de noviembre a las 18, en el Club Atlético Chaco Chaco For Ever. Es organizada por Fly Fitness, con el acompañamiento de la Presidencia del Concejo, del Club Chaco For Ever y la Intendencia de Puerto Tirol.

Lo anunciaron desde la sede del Club Chaco For Ever, el presidente del Concejo Municipal de Resistencia, Gustavo Martínez; la intendente de Tirol, Claudia Gronda; el presidente de la entidad deportiva, Héctor Gómez; y las instructoras Yesica Varicat Zin y Marina Andrea Cossu Sosa Zin junto a otras 20 profesoras del Gran Resistencia.

Las instructoras invitan a este gran evento que convoca al público en general a vivir una tarde diferente, divertida, y orientada a mejorar la salud física y mental. Se concretará en la sede del Club Atlético Chaco For Ever, en avenida 9 de Julio 2222 y es gratuito.

Gustavo Martínez afirmó que se trata de una actividad física que está creciendo mucho en la ciudad, como en toda Argentina y Latino América, y que “es muy importante propiciar este tipo de eventos que impulsan la realización de actividad física, algo muy necesario para todos los ciudadanos”. Resaltó lo bueno de practicar esta actividad “que suma esparcimiento, recreación y salud” e insistió en lo importante de que desde todos los ámbitos se acompañe “para lograr que se sumen las personas y la desarrollen para mantener buena salud y alegría, que tanto contagia la misma”.

E indicó que “desde el Concejo Municipal de Resistencia se agradece muchísimo al Club Chaco For Ever por su participación constante y activa en lo social y en este caso por haber prestado sus instalaciones para poder concretar esta actividad”.

“Unfa oportunidad imperdible”

Yesica Vericat Zin agradeció “a Gustavo Martínez por apoyar este evento” y a Héctor Gómez “por brindar su casa para poder concretar la actividad”. Contó que Zumba Fitness “es una empresa que a nivel mundial tiene muchísimo éxito porque la gente ha encontrado en esta disciplina un estilo de vida, de poder ejercitarse de manera divertida y buscar salud física y mental”. Indicó que junto a Marina, apuestan a este master internacional a cargo de Karina Rocha, a la cual tildó como “una gran referente a nivel mundial de zumba” y anticipó que se sumarán 90 instructores de distintas provincias como Jujuy, Salta, del interior de Corrientes, del Chaco, entre otras.

Detalló que es la primera vez que la referente internacional viene al norte del país, y que se tiene una gran expectativa en la convocatoria de este evento. Afirmó que en Chaco la “Zumba Fitness ha crecido muchísimo” y que “este 24 de noviembre será una oportunidad imperdible para conocer a Karina Rocha, a bailar junto a los instructores y a apoyar estos tipos de eventos para que puedan seguir sucediendo”.

“Venimos trabajando fuertemente en la promoción de esta disciplina”

Por su parte, Héctor Gómez, dijo que para la entidad, desde el rol social que la misma lleva como institución, “es una satisfacción poder colaborar con este evento y trabajar en forma conjunta para que se desarrolle el mismo en la sede del club”. Y recordó: “A comienzos de este año hemos apostado a esta disciplina, la cual pusimos como plena en nuestra institución para que todos los socios puedan participar y acceder a practicarla, y así tener una buena calidad de vida. Como club, hemos visto la demanda que hay por hacer esta actividad por lo que celebramos esta iniciativa. Para nosotros es muy importante poder participar de esto y abrir nuestras puertas para que en forma gratuita la gente pueda desarrollar esta clase”.

La jefa Comunal de Puerto Tirol, Claudia Gronda, afirmó que esta ciudad dirá presente en el evento a través de Cintia Altamirano, instructora de zumba, junto a un gran grupo que practica esta disciplina. “También me quise sumar porque considero que la zumba es algo muy lindo, una forma divertida de mejorar nuestra salud, y lo bueno es que no hay edad ni físico determinado para poder practicarla, sino que cualquiera puede realizarla”, aportó.