Barrios de Pie debate las políticas nacionales en Encuentro Nacional

Este viernes 9 y sábado 10 de noviembre se realizará en San Martín, provincia de Buenos Aires, el 10° Encuentro Nacional del movimiento Barrios de Pie. Participarán más de 1.200 delegados provenientes de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias, Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Chubut, Formosa, Jujuy, Salta, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Rio Negro, Santa Fe, San Luis, San Juan, Santiago del Estero, Santa Cruz y Tucumán.

En el marco del Encuentro, la coordinadora nacional Silvia Saravia destacó que “según nuestro relevamiento (IBP- ISEPCI), los mismos alimentos que en diciembre de 2.017 podíamos comprar con 6.150 pesos, hoy nos cuestan 9.450 pesos. Esto es un 53,93 por ciento más. La situación, que se agrava día a día, se refleja en el aumento de niños, niñas, mamás y adultos mayores que asisten a nuestros comedores”.

“Los anuncios del gobierno son insuficientes, ante una realidad que no puede soslayarse. No solo restringen la aplicación de la Emergencia Social, sino que por propias decisiones burocráticas realizan un ajuste de hecho sobre los que menos tienen. Es más que preocupante que el gobierno nacional de Mauricio Macri frente a esta situación de crisis y desesperanza, este planteando el endurecimiento del código penal para acallar la protesta social. Se viene un diciembre caliente y el gobierno no toma nota de ello”, finalizó.

Además de las actividades temáticas que se desarrollarán, el encuentro tendrá comisiones de Educación y Cultura, Salud, Indicador Barrial de Precios, Mujeres, Jóvenes de Pie, Ambiente, Economía Popular, Gestión y Organización.