Organizaciones reclaman por la muerte de la niña madre wichí

Una movilización convocada por varias organizaciones políticas y sociales reclamó por el fallecimiento de una niña madre wichí al tener complicaciones con su embarazo. Recorrió las calles que rodean a la plaza central, donde se hizo un acto en el que expresaron malestar ante el hecho.

Las organizaciones convocantes fueron Plenario de Trabajadoras; Mujeres Clasistas y Combativas; CUBa; Corriente Jorge Weisz; Las Mariposas; Agrupación de mujeres 20 de diciembre; MTH y MTR

En el documento que suscriben las organizaciones expresan:

“Porque hoy una niña wichí de 13 años falleció en el hospital, por complicaciones en el parto producto de una violación.

Porque esta niña es una víctima más de las cientos de niñas madres violadas a las que el Estado les niega el acceso al aborto legal.

Porque es una víctima de la violencia sexual que diariamente sufren miles de mujeres frente a la mirada pasiva de las autoridades.

Porque es una víctima de la crisis del sistema de salud, que llega tarde a la atención de los casos más urgentes.

Porque es una víctima de la situación de abuso y sometimiento que sufren nuestros pueblos originarios.

Por justicia por ella.

Por aborto legal para no morir, anticonceptivos para no abortar, educación sexual para no morir”.