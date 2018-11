Reelecciones indefinidas: Impulsan una consulta popular

En conferencia de prensa, este jueves, legisladores anunciaron la presentación de un proyecto de ley que pretende realizar una consulta popular que será vinculante y tendrá por finalidad que el electorado provincial se pronuncie por sí o no a la reelección por un nuevo período para el mismo cargo de diputados, intendentes y concejales. De ser aprobada la iniciativa, esta consulta de participación ciudadana se realizará en las próximas elecciones generales a cargos electivos provinciales y municipales que se celebrarán en 2.019 y que plantea una renovación dentro de los cargos políticos.

Participaron de la conferencia, la presidenta del Poder Legislativo, Elida Cuesta; y los legisladores Ricardo Sánchez, Nadia García Amud, Rubén Aquino, María Lilian Fonseca, María Elena Vargas, Liliana Spoljaric y Andrea Charole, pertenecientes al espacio político de la Corriente de Expresión Renovada (CER), quienes manifestaron su compromiso por trabajar en proyectos que aborden una reforma política en serio para toda la ciudadanía chaqueña.

Cuesta manifestó que en la redacción se tuvo en cuenta el artículo 2 de la Constitución, el cual prevé una consulta popular para el electorado, concretamente si está o no de acuerdo con las reelecciones indefinidas de intendentes, concejales y diputados. “Es un proyecto que hoy va a tomar estado parlamentario, que luego habrá que construir los consensos necesarios para ser aprobado y después se tiene que realizar la consulta, y una vez que tengamos los resultados, continuaremos con los pasos administrativos y legales que tenemos que dar”, especificó la titular del Legislativo chaqueño.

Detalló además que es una consulta popular que se realizará junto con las elecciones 2.019, para que no sea una molestia para la gente, un solo gasto; se va a trabajar con el Tribunal Electoral en la confección de las boletas, por el sí o por el no. “Vamos a esperar qué define la gente con respecto a este tema que nos preocupa y ocupa porque creemos que se tiene que terminar con las reelecciones indefinidas, tenemos que dejar lugar a los jóvenes, quienes no pueden crecer porque siempre están los mismos ocupando lugares en los cargos partidarios y electivos, entonces pretendemos que se dé realmente una renovación en todo el arca político y creemos que si la gente nos acompaña y vota que no haya más reelecciones indefinidas, vamos a lograr esta oxigenación que necesitan hoy nuestros cuadros políticos”, señaló en relación a los resultados.

Una reforma política en serio

El legislador provincial Ricardo Sánchez precisó que se trata de una consulta popular vinculante, ya que “este proyecto de ley requiere que se tengan dos tercios de los votos para su aprobación”. La iniciativa presentada por 8 legisladores pertenecientes al espacio político de la Corriente de Expresión Renovada (CER) plantea una renovación dentro de los cargos políticos.

“Si bien ya existen otros proyectos, lo que nosotros hacemos en este momento es convocar a la ciudadanía, para que sea esta la que se exprese contestando tres preguntas que tienen que ver con la reelección de diputados, intendentes y concejales; planteamos sólo una reelección para cada uno de los cargos y de esa forma que la denominada carrera política de los políticos continúe por otros caminos, pero no por el mismo cargo que estaba desempeñando”, continuó.

Para la legisladora provincial Nadia García Amud, el presente proyecto es uno de los muchos que se están trabajando en materia de reforma política, adaptándose a todos los requerimientos de este siglo XXI, pensando en una política nueva donde la participación ciudadana sea real. En ese sentido, apuntó que “lo que pretende esta consulta ciudadana son tres cuestiones básicas en relación a la limitación de reelecciones de diputados, concejales e intendentes”.

“Nos vamos a concentrar mucho más en el elector que en la carrera política de la persona que se esté postulando y vamos a generar una ciudadanía más justa, ya que muchas veces se ve en las intendencias perpetuidades en los ejecutivos y eso no es sano. Con esta consulta popular, dependiendo de lo que el pueblo nos diga, será lo que vamos a avanzar el año que viene con las legislaciones”, finalizó.