Para SITECh Federación, diputados justicialistas maniobran para impedir la interpelación a Mosqueda

“Una vez más los diputados del justicialismo tuvieron que salir por la ventana, al igual que el gobernador, no pudieron mirar a los ojos a los docentes cuando concretaron la maniobra de encubrir la política de ajuste y corrupción al quitar el quórum para evitar la interpelación de la ministra de Educación”, afirman desde SITECh Federación.

“Una multitud de docentes de distintas instituciones junto a sus delegados acompañados por SITECh San Fernando se hizo presente en la Legislatura para exigir a los diputados la aprobación del proyecto de interpelación a la ministra Mosqueda”, describe el sindicato docente. A lo que seguidamente apuntó que “en ese momento se tomó conocimiento que la primera maniobra consistió en postergar como último punto el tratamiento de la interpelación, con la clara maliciosa intención de concretar la maniobra final de dejar sin quórum la sesión para impedir el tratamiento de dicho proyecto”.

“No es ocioso decir que una vez más los diputados del oficialismo maniobraron para evitar la interpelación, ya que las condiciones materiales establecidas por la Constitución Provincial están cumplidas hace prácticamente un mes, en cuanto que la misma fija para el llamado a interpelación la condición de contar con la firma de un tercio de los diputados, sobrando ese requisito en cuanto que el proyecto fue firmado por 14 cuando, según la ley, se necesitan 11 para dar lugar a la interpelación, por lo que el tratamiento en la Cámara es a solo a efectos de poner fecha y hora de la misma y la reglamentación establece un plazo de una semana para que esto se concrete”, expone SITECh Federación. Ante esto, considera que “los diputados del Frente Chaco Merece Más se están burlando no solo de los docentes, sino también de la propia Constitución Provincial”.

“Queda claro que la ministra Marcela Mosqueda, evade la interpelación porque no puede dar respuestas a los siguientes cuestionamientos: La falta de diálogo y de convocatoria a la Mesa de Política Salarial y Condiciones de Trabajo; explicar cómo ofrece una recomposición salarial paupérrima y la más baja del país, cuando la provincia está en el cuarto lugar de coparticipación a nivel nacional; cómo efectúa los descuentos por días de paro cuando no tiene instrumento legal; la desatención a comedores escolares; el vaciamiento de la escuela pública incentivando la creación de escuelas de gestión privada, que no solamente se limitan a pagar sueldos, sino que también destinan fondos para su infraestructuras, o bien para construcción de piletas olímpicas, lo que podría constituirse un desvío de fondos para los amigos del gobierno, a la par de que se abandona a la escuela pública que se sostienen por los aportes de los padres y docentes; la ilegalidad en la que se encuentran las escuelas de Gestión Social (no está reglamentada por Ley como lo exige la Ley de Educación Provincial), que no es otra cosa que la privatización de la educación a favor de movimientos sociales afines al gobierno; la ilegalidad de los proyectos especiales, dado que con horas cátedras de Nivel Secundario y/o Terciario se les paga a personas que nada tienen que ver con la educación como ser a futbolistas, camarógrafos o choferes, entre otros”, expone.

“Como se puede observar, los temas de la interpelación están directamente relacionados con la política de ajuste y la corrupción anidada dentro del Ministerio de Educación a la que hemos titulado ‘La Causa de Lavado IV’, por lo que SITECh Federación va a insistir en la constitución de una comisión investigadora, dado que en las condiciones en que todo el sistema del gobierno de la provincia protege a los corruptos y que solamente por alguna cuestión federal, algún funcionario puede ser investigado, como es el caso del propio gabinete del gobernador que ya están tras las rejas, como de los intendentes que van a correr con la misma suerte, salvo, tal lo venimos observando, toda la maquinaria corrupta del gobierno ponga a rodar distintos artilugios para inventar fueros y proteger a todo aquel sospechado de corrupción”, sostiene.