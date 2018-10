Mujeres al Frente defiende a señora ante intento de desalojo

Rosana López es una mujer que vive sola junto a sus hijos, luego de separarse. Sola intenta dar pelea a las dificultades cotidianas de la vida. Le toca la difícil tarea de salir a trabajar para conseguir el sustento para sus hijos y ocuparse de la crianza y educación de los niños. Estos días, se encontró con el pedido de desalojo de la vivienda que habita desde hace 20 años, ubicada en López y Planes 876.

López comentó que esa vivienda “la Municipalidad cedió al sindicato de la Caja Municipal, en ese momento mi ex marido vivía allí, y como nosotros alquilábamos nos dijeron que vengamos a vivir acá, y desde entonces nos quedamos acá, no sé por qué si nunca hicieron nada ahora vienen a reclamar que su gremio estaba acá. Ellos no pueden comprobar que tienen su gremio acá, solo existe el comodato que le dio la Municipalidad al gremio. Cuando me quedo sola, que me separo, ni siquiera entonces vinieron a decirme ‘vamos a hacer esto, te vamos a ubicar en algún lado”.

Precisó que tiene la orden de desalojo para mañana miércoles, a las 15.30.

De todos modos, indicó que envió a sus hijos a la escuela para mantener la esperanza de alguna solución. “Porque la vida sigue”, dijo.

Explicó que el reclamo viene de parte del sindicato del personal de la Caja Municipal, quienes tenían un comodato cedido por la Municipalidad de Resistencia. “Ellos pierden el derecho porque nunca hicieron nada, ¿cómo justifican que hicieron algo?”, planteó la señora.

Pone énfasis en que “el dueño es la Municipalidad pero el que me pide que me vaya es el sindicato de la Caja Municipal, sin tener en cuenta que mis hijos son menores, y que vivieron y crecieron acá”.

Asegura que tiene trabajo. “Pero no me alcanza, ¿un alquiler cuánto sale? Y no es justo, acá están 20 años de mi vida”, dijo con sensación de angustia.

Junto a ella, la agrupación Mujeres al Frente manifestó su solidaridad y salió a respaldar el planteo de la señora que está al frente de su hogar. “Cuando nos enteramos del caso, vinimos, estuvimos ayer a la noche hablando con ella”, indicó Marcela Acuña, referente de la agrupación femenina del movimiento Emerenciano.

“Toda una vida, 20 años, no es fácil para alguien que viene de un hogar violento, de separarse en forma violenta y quedarse sola con sus hijos. Mujeres al Frente está acá, no lo vamos a dejar sola porque sería muy hipócrita de nuestra parte hablar de las libertades políticas y mirar para otro lado el dolor de una mujer”, se solidarizó Acuña. A esto, seguidamente apuntó: “El titular del bien es la Municipalidad de Resistencia y el que quiere desalojar es un gremio, que hizo un comodato, no tiene nada que ver con que hizo las acciones legales en función de que no tiene la legitimidad para desalojar a nadie”.

Ante esta situación, señaló: “hay que ver porque si esto está pasando aquí, lo que será en otros lados, hay que ver la cuestión catastral de la Municipalidad de Resistencia y ver en qué situación está cada familia, si esto le pasa a esta señora que está pagando los impuestos, y ella hace 20 años que está acá, mientras abogados dejaron correr instancias para que ella esté en esta situación, pero es medio raro que la justicia acepte la legitimidad de desalojar a alguien cuando el reclamo es de alguien que no es el titular del bien”.

Según comentó, los abogados de la organización social asesoran a la señora. “Está sin patrocinio legal y entendemos que ella se tiene que defender”, remarcó. “Se ve que los hijos van a la escuela, sus hijos van a la escuela, se nota que hay plantas, es una persona limpia, una persona trabajadora, y no es justo que le pase esto, no es junto para ella ni para nadie, pero ella no es una usurpadora”, destacó la dirigente social.

Acuña consideró que “si esta señora queda en la calle va a ser por una decisión de la justicia, no por una decisión de ella, creo que en estas situaciones de injusticia hay un desequilibrio muy fuerte, porque hay personas que hacen mucho, violadores que estaban sueltos, que incluso cobraban un plan, tenemos que salir por todos lados para que la policía lo meta preso. ¿Y la justicia dónde está?”, se quejó la referente de Mujeres al Frente. Así es que relacionó esta situación con los reclamos que semanalmente hacen por el rol de la justicia. “Creo que tenemos que tener un criterio, no solamente ver si es que le tengo bronca a alguien que está preso sino hacer un balance de cómo está realmente la justicia porque mañana nosotros vamos a estar viviendo en un lugar que no va a ser nuestro y la justicia nos va a desalojar como el caso de Roxana. Tenemos que empezar a pensar de diferente manera, pensar en qué país estamos y la función de la justicia”, apeló Acuña.