Estatales, jubilados y retirados pretenden conocer la situación financiera del InSSSeP

En el marco de la manifestación realizada hoy en la explanada del InSSSeP, convocada por diversas organizaciones gremiales, y de jubilados, retirados y pensionados autoconvocados, se entregó un documento al vocal pasivo Isidoro Georgeff, donde afiliados exigen respuestas al Directorio sobre una serie de interrogantes acerca de la situación económica y financiera del organismo.

Asimismo se acordó una reunión que se llevará a cabo el próximo 8 de noviembre, a las 9.00, en el 3º Piso del Edificio Central del InSSSeP, donde se esperan las respuestas del Directorio a los interrogantes planteados.

El principal reclamo del sector pasivo pasa hoy por las pautas salariales establecidas por el Poder Ejecutivo a través de sumas no remunerativas ni bonificables (en negro) que no alcanzan a los jubilados y pensionadas, no se toman como base de cálculo para la determinación del haber previsional para quienes se jubilan, desfinancian al InSSSeP y perjudican también a los activos porque son pagos que no se computan como sueldo y no acumulan para el SAC.

También manifestaron su inquietud por la reciente firma de un acuerdo entre el Gobernador y la ANSES para la transferencia de fondos a la provincia del Chaco para la cobertura parcial del déficit previsional por ser una caja no transferida a la Nación. Los afiliados quieren conocer el contenido del acuerdo, las condiciones establecidas, montos y periodos comprendidos, y toda otra información al respecto.

Reclamaron también por la falta de información sobre la situación económica y financiera del organismo, y en particular por la falta de rendición de cuentas a los afiliados, debido a que se adeuda la publicación de los Balances de tres ejercicios: 2.015, 2.016 y 2.017. Como asimismo exigen balances libres de irregularidades y elaborados en base a normas contables profesionales vigentes, con dictámenes de las sindicaturas e informe de auditoría de un contador público independiente.

Adhieren a los planteos: Jubilados y Pensionados Autoconvocados; Policías Retirados Autoconvocados; Policías Retirados Autoconvocados; SITECh Federación; CTA Autónoma; APTASCh; CTA Autónoma, ASAVICh; SOSCh; ASAFE y SENODEPCh.