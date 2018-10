El Frente Gremial Docente convoca a paro para el martes 30 y miércoles 31

El Frente Gremial Docente convoca a una nueva medida de fuerza por 48 horas, para los días martes 30 y miércoles 31 próximos. Explica que la convocatoria es a partir del “agravamiento de la crítica situación salarial docente, la profundización del conflicto en el sector educativo a raíz de la total falta de respuestas del Gobierno a los reclamos salariales como al resto de los reclamos, los que crecen a diario ante la política de brutal ajuste a los trabajadores de la educación en particular, el achique del sistema educativo con la política de cierre de cargos, de cursos, de divisiones con el solo objetivo de que le cierren los números, dando por tierra con la tan mentada calidad educativa, propalada en el doble discurso del propio Gobierno”.

“Los sindicatos del sector que conforman el Frente ratifican su categórico rechazo al presupuesto nacional como al provincial, que fueran motivo de las medidas cumplidas en esta semana en la nación como en la provincia, habida cuenta de la similitud de uno y otro: todos direccionados a continuar avasallando los derechos del pueblo trabajador en su conjunto, a seguir profundizando el brutal ajuste impuesto por el Fondo Monetario Internacional, y respondiendo a los intereses de los grupos concentrados de poder”, plantean en un documento.

“En el Chaco, la política neoliberal salvaje definida por el gobierno nacional se traduce- para con sus trabajadores de la educación en particular-, en salarios de pobreza, llegándose al extremo de la reducción de los mismos en su poder adquisitivo entre el 2.017 y el presente año, en no menos de un 50 por ciento, a raíz de las pautas salariales de pobreza, mezquinas e irrisorias, frente a una inflación galopante y creciente cotidianamente, y a un costo de vida inalcanzable. A lo que debe sumarse cada uno de los tarifazos impuestos al conjunto de la ciudadanía, sin preguntársenos si podemos o no afrontarlos”, analiza el Frente Gremial Docente.

Ratifica una vez más el rechazo y repudio “a las represalias tomadas por el Gobierno para castigar a los docentes que no se resignan a convivir con la miseria y la pobreza pergeñada por el Gobierno, con la aplicación de inconstitucionales y exorbitantes descuentos por días de paro, exigiendo el cese de tan repudiada medida y la inmediata y total devolución de los mismos”.

Las entidades sindicales del Frente ratifican así mismo, el amplio pliego de reivindicaciones del sector, en especial el planteo para que se cumpla con la ley de convocar a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo.