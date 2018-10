El Presupuesto muestra la voluntad política de continuar con el ajuste, afirma Silvia Saravia

La coordinadora nacional de Barrios de Pie, Silvia Saravia, brindó esta mañana una conferencia de prensa en un café céntrico de Resistencia. Estuvieron el coordinador provincial de Barrios de Pie, Cristian Lezcano; el secretario general de Libres del Sur, Carlos Martínez, y la coordinadora provincial de MuMaLá, Natalia Romero.

En primer lugar, Saravia anunció que participará a la tarde de un plenario provincial, en Resistencia, en donde se contará con la presencia de 25 localidades de la provincia. Su visita finalizará mañana a las 9.30 en el Encuentro del NEA que se realizará en Corrientes y reunirá vecinos de Misiones, Formosa, Chaco y la ciudad anfitriona.

“Creemos que la situación social es muy grave a lo largo y ancho del país. Notamos que en las 23 provincias donde está Barrios de Pie, se incrementó la cantidad de niños, niñas, adultos, jubilados y jubiladas que concurren a nuestros merenderos. Como organización social, es muy triste a veces no poder dar una respuesta concreta a las necesidades de la gente, que se agravan cada vez más”, precisó.

La coordinadora opinó sobre el presupuesto que presentó el gobierno y que ayer obtuvo media sanción. Este proyecto, “sólo reafirma que la voluntad política de continuidad del gobierno nacional es el ajuste. Es el presupuesto de la miseria del pueblo”.

Con respecto a las propuestas que impulsan desde el movimiento, Saravia distinguió el proyecto de Ley de Emergencia Alimentaria -que todavía no se trató en el Congreso- y la Ley de Emergencia Social -que fue aprobada, pero no está implementada-. También se refirió a la necesidad de aplicar efectivamente la tarifa social, ya que hay lugares donde no llega la garrafa social.

“Si no hay otro rumbo de país, donde se plantee la recuperación de las economías regionales, el fomento a las pequeñas y medianas empresas, es muy difícil pensar un futuro con otra realidad”, finalizó.

