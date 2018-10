Día de la Madre: Mujeres al Frente solicita socializar la maternidad para enfrentar el "genocidio social"

La agrupación Mujeres al Frente del Movimiento Socialistas Unidos “Emerenciano” saluda a las madres, considerando que en este mes se revaloriza la figura de la misma.

En un mensaje, suscripto por Marcela Verónica Acuña, referente de la agrupación Mujeres al Frente del Movimiento Socialistas Unidos “Emerenciano”, señala que “en el marco de la recordación de todas las madres no queremos olvidar a aquellas que se hayan privadas de libertad, como a las que están atravesando problemas económicos, y de salud. Hoy ante la difícil situación económica de los argentinos, sabemos que somos las mujeres, las que desde nuestros hogares, debemos enfrentar las injusticias, y sus consecuencias”.

“Desde Mujeres al Frente, le decimos que no bajen los brazos, y que justamente la defensa de la vida desde la concepción, y después de la misma, nos involucra no solamente como portadoras de humanidad, sino como transformadoras de la misma”, expone en el texto. A esto, considera que “la sociedad nos necesita, fuertes, humanas, comprometidas, solidarias, para que podamos generar hijos, con las mismos valores, y le demos a nuestra querida Patria, personas, bien nacidas, con sensibilidad ante el que sufre, y profundamente solidarios”.

“Las madres, generamos vida, no muerte, y desde allí, podemos no solo resistir a las políticas neoliberales que nos matan miles de niños, por nacer y nacidos todos los días, sino que también podemos, dar el paso revolucionario de defender no solo nuestros hijos, sino los hijos de todos, que hoy son las víctimas, de un sistema que expulsa y discrimina”, sostiene la referente de Mujeres al Frente. A partir de ello, insta a que “socialicemos la maternidad, con sentido solidario, ese es el desafío y el mensaje que dejamos en este mes donde muchas madres no tendrán que dar de comer a sus hijos, y muchas más los siguen llorando porque sus niños murieron por enfermedades evitables”.

“Juntas, con amor a la vida, podemos las madres, enfrentar este genocidio social”, afirma la dirigente social. Para luego apelar a que se dé “libertad a todos los presos políticos” y se termine con “el genocidio social”.