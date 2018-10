Motomandados van por la regularización de la actividad en Barranqueras

Dirigentes del Sindicato Único de Conductores de Motos de la República Argentina (SUMCRA) llevaron una propuesta para regularizar la actividad de los motomandados a la concejal de Barranqueras, Mariana Gómez.

El gremio sostiene que alrededor de 100 cadetes de Barranqueras se encuentran exentos al beneficio de la tolerancia en el estacionamiento en el microcentro de Resistencia, lo que les acarrea un gran inconveniente y demora, a la hora de conseguir estacionamiento, muchas veces a 200 metros de donde tienen que entregar o levantar un pedido.

Al no contar con un registro de trabajadores de mensajerías y deliverys, los motomandados de la ciudad portuaria, no se encuentran identificados y a su vez, se ven imposibilitados de acceder a la posibilidad de estacionar en los lugares no permitidos que expresa la Ordenanza 11.905/16.



"Este proyecto también busca terminar con la precaria condición laboral de los repartidores (deliverys) y mensajeros, como así también del servicio brindado", a lo que acotó que, “este recurso laboral precarizado siempre estuvo presente y jamás tuvo una mirada profunda por parte de la Intendencia de esta vecina cuidad, y que lleva varias gestiones al frente por parte de la misma persona", concluyó el secretario adjunto nacional Fabio Zerpa.