Nikisch cerca de volver a disputar el gobierno del Chaco

El diputado provincial Roy Nikisch mantiene las expectativas acerca de su posible precandidatura a gobernador del Chaco. Reconoce que tienen comprada la derrota, en el caso de que Cambiemos no vaya a las PASO y sí el PJ.

Roy Nikisch dejó abierta la posibilidad de salir a competir para llegar a conducir una vez más los destinos de la provincia del Chaco. “No descartamos que vaya a ser precandidato o candidato, en los próximos días estaremos definiendo, si el peronismo va a primarias y nosotros no, tenemos comprada la derrota; en mi caso, yo provincializo la cuestión porque mucho se discute la cuestión nacional y todos sabemos que la economía ha pulverizado el bolsillo de todos sin distinción de banderías políticas y esa es una cuestión que no la podemos resolver”, admitió el actual legislador provincial en declaraciones al programa Equipo de Noticias del Canal 13 de Corrientes.

Nikisch presentó varios cuestionamientos a la actual gestión provincial. “Sabemos que el Chaco tiene mucho más recursos que los que tiene la provincia de Corrientes o coparticipación, muy buenos ingresos en rentas – ATP, o sea recursos propios; tenemos la cuarta copaticipación nacional; tenemos casi la misma cantidad de habitantes que Corrientes y tenemos muchos más problemas por la ineficiencia en la gestión y prestación de servicios inadecuados; prácticamente hemos hecho trizas nuestro sistema de salud que era de avanzada a nivel nacional”, enumeró las deficiencias que a su criterio tiene la conducción del Ejecutivo chaqueño actual.

El ex gobernador del Chaco explicó los distanciamientos con el gobierno nacional. “A los 40 días antes de las elecciones del 2.015, hice público mi decisión de que no quería votarlo a Macri, era netamente personal, eso me marginó en la relación con el gobierno nacional”, dijo Nikisch pero reconoció que seguirá los lineamientos partidarios. “Soy hombre de partido y si mi partido forma parte de la alianza de Cambiemos obviamente voy a defender al gobierno nacional las medidas que tome”.

Marcó diferencias con el gobierno chaqueño. “Discrepo en la gestión de él – por Peppo- , lo digo como chaqueño, para mí una gestión de gobierno no es la obra pública o sea si alguien tiene un problema de salud y lo atienden en un centro de salud, en la vereda, o en un hospital viejo no importa si no que te resuelvan el problema de salud”. En esa línea, las críticas se dirigieron al que anteriormente ocupó el Sillón de Obligado. “Dicen ‘hicimos hospitales’ pero lamentablemente se inició el deterioro de la salud con Capitanich y la verdad es crítico”, fustigó.