Obeid molesto con suprimir las PASO: "¿Cuáles son las prioridades en la provincia?", se pregunta

El diputado provincial Luis Obeid se preguntó "cuáles son las prioridades de la política, ya que algunos les dan mayor importancia a suprimir las elecciones primarias en la provincia, que a poner un límite de una vez a las reelecciones indefinidas".

"No hablo de casos puntuales, pero los chaqueños saben que los cargos eternos traen consigo una larga historia de vicios, con beneficios para pocos por sobre la calidad de vida de la mayoría. Tenemos que debatir esto ya", dijo el diputado provincial del PRO.

Obeid resaltó que "se trata sólo de voluntad política sentarnos ya a decidir esto. Los legisladores podemos definir hoy cortar con las reelecciones eternas de intendentes y concejales, y luego se dará naturalmente con los demás cargos".

Sobre suspender las primarias

Con respecto a suprimir las PASO, el diputado provincial del PRO aseguró que "está trabajando” en definir su posición, y a la espera de una definición de su partido.

"No me meto en las internas de otros partidos, no lo voy a hacer. Creo que podemos debatir esto, pero los chaqueños tienen la mira en otros problemas y lo digo mientras seguimos esperando respuestas para saber quién se robó 110 mil kilos de leche para niños desnutridos. Si no resolvemos esto entre todos, el resto hasta parece frívolo", acotó.

"Tenemos que charlar. Entiendo el argumento económico de votar tantas veces en un año, como podría darse en 2.019. Hay que escuchar también a los partidos más chicos o menos representativos, y respetar su postura", sostuvo Obeid.