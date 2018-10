Ley de Integración Urbana para los Barrios Populares: "Es una gran conquista", afirma el Movimiento Evita

El Senado aprobó este miércoles 10, el proyecto de Ley de Integración Urbana de Expropiación de Tierras de los 4.416 barrios populares que existen en nuestro país y que fueron relevados por los movimientos populares. Esta iniciativa declara de utilidad pública y sujeta a expropiación las tierras de todos los barrios populares, suspende los desalojos por 4 años y establece que el 25 por ciento de las obras de urbanización a realizarse en los mismo esté en manos de cooperativas de trabajo.

Al respecto, Johana Duarte, dirigente del Movimiento Evita Chaco, opinó: “el proyecto es una conquista enorme, fruto de mucha lucha y debate, impulsado desde los movimientos populares que no solo identificamos los problemas sino que tenemos propuestas de políticas públicas para abordar los mismos y este proyecto es una muestra de ello”. “Esta ley es histórica y es el primer peldaño que subimos en la escalera de los sueños por un techo digno para nuestros compañeros, fuimos los movimientos populares quienes relevamos los 4.416 barrios con una población de 900 mil familias en total que viven en los mismos mal conocidos como villas o asentamientos que existen en nuestro país, y eso no solo nos permitió relevar y conocer cuántas familias viven y subsisten allí donde el Estado ha desaparecido, sino también identificar los casos de miles de compatriotas que no habían accedido a su derecho de la AUH o que no tenían DNI y eso fue identificado por las organizaciones populares que pateamos cada calle de los barrios populares”, afirmó.

“En nuestra provincia desde las organizaciones que integramos CTEP en conjunto con otras organizaciones hermanas se llevó adelante el relevamiento que nos permito identificar diferentes situaciones tanto social como laboral de quienes viven en los barrios populares”, indicó Duarte. En esa línea, consideró que “Esta Ley, en nuestra provincia, cuando se empiece a implementar vendrá a subsanar situaciones de vulnerabilidad histórica como son los casos del barrio ex campo Zampa, ex campo de Tiro, La Rubita, entre otros”.

“La ley reconoce en una primer etapa como vivienda familiar a aquellas que estén en villas y asentamientos de ciudades con más de 10 mil habitantes, con la posibilidad de acceder a una expropiación a través de un fideicomiso que tiene que reglamentar el Poder Ejecutivo Nacional, aquellas tierras privadas pueden ser compradas por el Estado Nacional y éste otorgar titularidad de la misma a aquellas familias que hace años viven en ellas y otros de los aspectos importantes de la misma es que suspende los desalojos por 4 años para que se pueda instrumentalizar cada uno de los pasos de esta ley para regularizar las tierras de los barrios populares”, detalló la dirigente del Movimiento Evita Chaco.

“Esta conquista como lo fue también la Ley de Emergencia Social es la muestra clara de que los movimientos populares luchamos fuertemente en la calle e instalamos en la agenda política la agenda de nuestro pueblo y construimos los consensos necesarios para dar respuestas a las situaciones de necesidades que se viven en los sectores populares” , reafirmó.