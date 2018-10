Comienza este miércoles el Encuentro de Cine Europeo

Trailer de la película Take your partners

Trailer de la película Take your partners

El Gobierno del Pueblo del Chaco, a través del Instituto de Cultura, llevará adelante la XV edición del Encuentro de Cine Europeo, en el Complejo Cultural Guido Miranda (Colón 164). El ciclo reunirá películas reconocidas por la crítica, y se desarrollará del miércoles 10 al sábado 13 de octubre, a las 20 y a las 22, con entrada gratuita.

La inauguración formal se concretará el jueves 11 de octubre, a las 19, con un cóctel al que está invitada la prensa local y regional. El Encuentro está organizado y gestionado en conjunto entre la delegación de la Unión Europea en Argentina, Institutos Nacionales Europeos para la Cultura (EUNIC) y el Instituto de Cultura del Chaco.

Esta propuesta pretende poner en pantalla producciones documentales, ficcionales y animaciones producidas durante el último tiempo en diversos países de la Unión Europea. Una variada muestra de películas y cortometrajes de 13 países europeos, que se agrupan bajo el tema Europa hoy.

La muestra viene realizándose desde mayo, en Capital Federal, como en una buena parte del interior del país, y en ella se podrá disfrutar gratuitamente de películas que evidencian distintas perspectivas de la Europa actual.

Para ingresar basta con presentarse unos minutos antes de cada función y retirar las entradas en las escaleras al ingreso de la sala de cine.

Las películas

El ciclo contará con 11 largometrajes y 12 cortos de 13 países europeos. Se dividirá en secciones. Comenzará con películas dramáticas el miércoles 10, con el corto Crush, del Reino Unido, continuando con Iván, de Eslovenia. Luego exhibirán Where we are now, un corto de Reino Unido de 9 minutos, seguido por Drifters, de Suecia.

Tanto el jueves como el viernes, la temática inmigrante será el eje de los films a proyectarse: primero se podrá disfrutar del corto de Reino Unido Escucha, de 13 minutos de duración. Luego, llegará la producción francesa e italiana Fuego en el mar. A las 22, será el turno de Chance, corto de Reino Unido de 17 minutos de duración; seguido del documental Last shelter, de Austria.

El viernes 12 se exhibirá Balcony, corto del Reino Unido de 17 minutos de duración, seguidamente se proyectará Bienvenido a Alemania (Alemania). Después vendrá el corto finlandés Baby Box de 9 minutos de duración; terminando con Lampedusa in winter (Austria, Italia, Suiza).

El sábado y último día del ciclo será el turno de las comedias, iniciando con el corto finlandés Pequeños y torpes actos de cariño, de 9 minutos. A continuación, desde Portugal y Francia llegará John From, descubriendo el amor. Más tarde programarán Take your partners, corto del Reino Unido de 14 minutos de duración. Y por último, Tour de France (Francia).

Programación de todo el ciclo

Miércoles 10 de octubre

A las 20 horas

Crush (corto)

Iván

A las 22 horas

Where we are now (corto)

Drifters

Jueves 11 de octubre

19 horas Cóctel de apertura

A las 20 horas

Escucha (corto)

Fuego en el mar

A las 22 horas

Chance (corto)

Last shelter

Viernes 12 de octubre

A las 20 horas

Balcony (corto)

Bienvenido a Alemania

A las 22 horas

Baby Box (corto)

Lampedusa in winter

Sábado 13 de octubre

A las 20 horas

Pequeños y torpes actos de cariño (corto)

John Form: descubriendo el amor

A las 22 horas

Take your partners (corto)

Tour de France