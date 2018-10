FESICh SITECh Castelli reclama a Peppo la devolución de los descuentos por días de paro

El secretario general de FESICh – SITECh Castelli, Damián Kuris y de SIDOCh Quitilipi, Pablo Pelozo, hoy, al descender del avión en Juan José Castelli , reclamaron de manera personal al Gobernador Domingo Peppo “la urgente devolución de lo descontado indebidamente por días de paros, también la inmediata convocatoria al Frente Gremial Docente a la reunión de política salarial para reabrir las paritarias que fue cerrado por decreto de manera arbitraria otorgándonos a los docentes solo un 10 por ciento en cómodas cuotas para todo el año 2.018 por sobre una inflación que se calcula del 45 por ciento anual”.

“Ahora la corrupción se devuelve en 36 cuotas “

Solicitaron “la dimisión de la subsecretaria de Calidad y Equidad Educativa, Analía Inés Flores, quien cobró un sobresueldo por más de 6 meses y a través de las denunciadas vertidas por este sindicato, el 22 de agosto de 2.018, Analía Flores refrendó un convenio a través del cual devuelve en 36 cuotas sin interés lo cobrado indebidamente a través del CBU del Ministerio de Educación y no devolviendo el 21 por ciento de descuentos por ley, monto que repercutirá de manera positiva al momento de jubilarse. Sabemos que un docente que cobra unos días de mas se le bloquea el sueldo y no existen las 36 cuotas sin interés, no existen firmas de convenios y el descuento es a través del recibo de haberes y se le bloquea inmediatamente el sueldo”, plantearon. Adjuntaron el convenio rubricado por la subsecretaria de Calidad y Equidad Educativa, Analía Inés Flores.

“Festival de desvío de fondos para pagos de sobresueldos que no cesan”

Otro puntual reclamo fue la presentación de pruebas del programa de jerarquización de Recursos Humanos. Al respecto, señalaron que “altos funcionarios tiene contratos que oscilan desde los 15 a 25 mil mensuales por fuera del sueldo que perciben como funcionarios”. Supuesto pago de capacitación desde la Dirección de Técnica por montos que oscilan los 393.984 pesos

“Desde este sindicato demostramos con pruebas concretas con la impunidad y el abuso de poder que se maneja la gestión de Mosqueda. Y expresamos que si días no trabajados son días no pagados decimos desde nuestro sindicato que el patrimonio del pueblo malversado por un funcionario debería ser devueltos en una sola cuota y penados por la justicia”, expusieron.