Sindicatos estatales manifiestan frente al InSSSeP

Convocados por una decena de organizaciones gremiales bajo consignas de no al paro y no al corte de servicios, afiliados del InSSSeP se manifestaron frente a la explanada del edificio central del organismo, para expresar el repudio a la crítica y delicada situación por la que atraviesa la mayor obra social de la provincia.

“No podemos seguir siendo rehenes de las políticas de ajustes del Gobierno, de un Directorio que no está a la altura de las circunstancias, de la corrupción como fenómeno sistémico, de prestadores que firman convenios y borran con el codo lo escriben con la mano mientras esquilman los flacos bolsillos de los afiliados a través del plus, con la aceptación tácita de quienes deben ejercer el control en el InSSSeP como auditores y síndicos, de organismos como la ATP y el Tribunal de Cuentas que tienen la obligación de fiscalizar y miran para otro lado”, plantean las organizaciones sindicales.

“Estamos hartos de soportar esta situación que nos agobia y genera zozobra en nuestras familias que no están seguras si hoy o mañana serán atendidos por su obra social, que no saben si su médico lo atenderá como afiliado al InSSSeP y con la incertidumbre si podremos pagar los 500, 600, mil o 2 mil pesos de plus por una consulta o práctica médica”, señalan.

Acusan al Gobierno provincial de ser “el máximo responsable político de toda esta situación, porque debe ser el garante de la seguridad social y no hace nada para encausar y solucionar los conflictos en el InSSSeP, como ser el atraso en los pagos a prestadores, aranceles prestacionales devaluados, corte de servicios de prestadores y ahora para completar el paro del gremio del InSSSeP”.

Advierten que “se está privando de la atención a la salud a más de 260 mil afiliados en todo el Chaco”. Ante esto se preguntan: “¿Acaso quieren que vayamos a apilarnos en los hospitales que se encuentran colapsados y de ahí al cementerio sin escalas?” Y seguidamente dejan el interrogante: “¿Qué están esperando para solucionar esta situación?”

.

“No estamos dispuestos a seguir pagando los costos por corte de servicios, cuando religiosamente aportamos todos los meses el 6 por ciento de nuestros ingresos a la Obra Social para que nos brinden un servicio de calidad, y queremos que nos den una explicación coherente sobre qué hacen con nuestro dinero”, reclaman.

“El InSSSeP es un organismo autárquico, autónomo, público, no estatal. El InSSSeP no es propiedad del Gobierno ni del Directorio, del gremio o los prestadores. Los verdaderos dueños somos todos los afiliados que aportamos para tener derecho a recibir los servicios que nos merecemos y no las migajas que nos están dando”, aseveran.

Las organizaciones sindicales que participaron del reclamo fueron : SITECh Federación; Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxilares de Salud Pública del Chaco (APTASCh); Asoaciacón Sindical de Viales del Chaco (ASAVICh); CTA Autónoma; ASAFE (Fiscalía de Estado); SENODEPCh; FESICh; SIDOCh; (Asociación Educadores Chaco (ASECh); Sindicato de Obras Sanitarias del Chaco (SOSCh) y Policías Autoconvocados.