Mosqueda no recibirá al Frente Gremial Docente

Desde la cartera educativa chaqueña, dieron a conocer que la ministra Marcela Mosqueda declinó su decisión de recibir el próximo viernes 5 de octubre a los sindicatos que conforman el Frente Gremial Docente “como consecuencia de los hechos ocurridos durante este martes y miércoles, frente a las instalaciones del Ministerio de Educación, en donde un grupo de manifestantes, integrantes del autodenominado Frente Gremial Docente, bloquearon durante varias horas ambas puertas del acceso al predio, impidiendo el ingreso y salida de automóviles, público en general y personal administrativo, con quema de cubiertas, cánticos y música a alto nivel”.

“La actitud hostil del llamado Frente Gremial Docente resultó inesperada para la cartera educativa puesto que, una semana antes de la manifestación, más precisamente el 26 de septiembre, las asociaciones gremiales habían sido recibidas por los funcionarios de la misma y confirmada la nueva audiencia con la señora Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para el próximo día 5 de octubre”, expresaron en un comunicado desde el Ministerio de Educación, tras lo cual recordaron que se realizó una denuncia penal por los hechos acontecidos.

Asimismo, los representantes y funcionarios del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología pidieron mesura a los gremios docentes en los reclamos y cuestionamientos legítimos que tuvieran por realizar. “Un proceder contrario a las normas, lejos de contribuir al diálogo, lo termina horadando”, sostuvo Mosqueda. A lo que luego consideró que “resulta imprescindible que todas las asociaciones gremiales docentes se expresen con prudencia, absteniéndose de molestar o perjudicar a terceros ajenos al reclamo”.

“La situación económica a nivel nacional y provincial no es la mejor para que el Gobierno pueda concretar un incremento salarial para los docentes, al igual que al resto de los empleados estatales. Nosotros deseamos que los docentes puedan comprender esto, no podemos comprometer la caja provincial porque el Estado debe garantizar el pago regular de sueldos al quinto día hábil de cada mes, para la totalidad de los empleados públicos”, dijo Mosqueda. No obstante, indicó que “estamos trabajando con el ministro Cristian Ocampo, en alternativas para presentar a los sindicatos docentes”.

Por otro lado, Mosqueda confirmó que es decisión de la cartera educativa el no pago de los haberes correspondientes a los días no trabajados por medidas de fuerza. “Lo veníamos advirtiendo desde marzo. Nuestra intención no es actuar de esta manera, pero no nos dieron ni una semana de tregua con los paros y también tenemos que atender la preocupación de los padres, sobre todo de sectores más vulnerables, que nos piden que garanticemos días de clases, porque los padres de clase media alta, generalmente llevan a sus hijos a escuelas privadas”, expresó.

Por último, desde la cartera educativa, ratifican la voluntad de Mosqueda “de recibir en diálogo a las asociaciones sindicales, siempre que lo soliciten dentro de las vías adecuadas”.